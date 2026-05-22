Wie aus dem Bild-Podcast 'Bayern Insider' hervorgeht, haben die Verantwortlichen der Skyblues dem kroatischen Nationalspieler ein neues, unterschriftsreifes Vertragsangebot vorgelegt.
Gigantisches Angebot nach Wechselgerüchten: Wird dem FC Bayern bei Josko Gvardiol ein Strich durch die Rechnung gemacht?
Manchester CIty bietet Gvardiola offenbar gigantische Verlängerung an
Dieses würde Gvardiol für weitere fünf Jahre bis einschließlich der Saison 2030/31 an den Klub aus der Premier League binden. Das aktuelle Arbeitspapier des 24-Jährigen ist noch bis Ende Juni 2028 datiert.
Jüngst hatte Sport1 berichtet, dass der vielseitig einsetzbare Verteidiger mit einem Abschied aus Manchester liebäugle und sich den deutschen Rekordmeister als Wunschziel auserkoren habe. Demnach gelte der 24-Jährige als "großer Fan" des FC Bayern und soll bereits vor seinem Wechsel von RB Leipzig zu den Cityzens das Interesse der Münchner geweckt haben.
Darüber hinaus brachte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Gvardiol als Münchner Neuzugang für den Sommer ins Spiel. Er "habe gehört, dass sie (Bayern, d. Red.) bereits erste Anfragen stellen" würden, um einen Transfer zur kommenden Spielzeit auszuloten.
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FC Bayern: Wie viel Sinn ergibt ein Transfer von Gvardiol?
Problematisch könnten gleichwohl die hohe Ablöseforderungen ManCitys werden. Dem Vernehmen nach sollen mindestens 75 Millionen Euro für einen Transfer fließen - eine Summe, die die Bayern aller Voraussicht nach nicht bereit sein werden zu zahlen.
Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass der FCB nicht unbedingt nach großen Veränderungen auf der Innenverteidiger-Position aus ist. Mit Dayot Upamecano und Jonathan Tah können die Münchner auf ein erstklassiges Duo zurückgreifen, darüber hinaus gibt es mit Josip Stanisic, Hiroki Ito und Min-Jae Kim namhafte Alternativen. Selbst wenn die beiden Letztgenannten den Verein im Sommer verlassen sollte - Ito dürfte angeblich ab einem Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro gehen -, ist ein Transfer in der Größenordnung von 75 Millionen Euro eher unwahrscheinlich.
Auch links hinten in der Viererkette, Gvardiols Ausweichposition, sind die Bayern mit Alphonso Davies eigentlich gut besetzt. Zwar gibt es um den Kanadier wegen dessen anhaltender Verletzungsprobleme ebenfalls Wechselgerüchte, dort hat man im Falle eine Abgangs aber offenbar Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown als Nachfolger ins Auge gefasst.
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FC Bayern will eigentlich in der Offensive nachlegen
Außerdem haben die Bayern im anstehenden Transfer-Sommer auf andere Positionen ihr Hauptaugenmerk gelegt. Zum einen soll ein weiterer Spieler für den linken offensiven Flügel kommen, um Dauerbrenner Luis Diaz zu entlasten. Dabei fällt immer wieder der Name Anthony Gordon.
Zum anderen sind die Münchner auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger sowie einem Backup für Harry Kane, nachdem Nicolas Jackson den Klub nach seiner Leihe wieder verlassen wird.