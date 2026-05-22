Gigantisches Angebot nach Wechselgerüchten: Wird dem FC Bayern bei Josko Gvardiol ein Strich durch die Rechnung gemacht?

Dieses würde Gvardiol für weitere fünf Jahre bis einschließlich der Saison 2030/31 an den Klub aus der Premier League binden. Das aktuelle Arbeitspapier des 24-Jährigen ist noch bis Ende Juni 2028 datiert.

Jüngst hatte Sport1 berichtet, dass der vielseitig einsetzbare Verteidiger mit einem Abschied aus Manchester liebäugle und sich den deutschen Rekordmeister als Wunschziel auserkoren habe. Demnach gelte der 24-Jährige als "großer Fan" des FC Bayern und soll bereits vor seinem Wechsel von RB Leipzig zu den Cityzens das Interesse der Münchner geweckt haben.

Darüber hinaus brachte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Gvardiol als Münchner Neuzugang für den Sommer ins Spiel. Er "habe gehört, dass sie (Bayern, d. Red.) bereits erste Anfragen stellen" würden, um einen Transfer zur kommenden Spielzeit auszuloten.