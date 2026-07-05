Eine mögliche Verpflichtung des Mittelfeldspielers Sven Mijnans von AZ Alkmaar könnte sich für Borussia Dortmund demnächst erledigt haben.
Giganten aus der Serie A mischen mit: Ist ein BVB-Kandidat bald vom Markt?
- AFP
Juventus, Como und die PSV melden ebenfalls Interesse an
Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet, klopfen mit Champions-League-Teilnehmer Como und Rekordmeister Juventus Turin zwei namhafte italienische Vereine bei Mijnans an. Konkrete Schritte beider Klubs seien zeitnah zu erwarten, heißt es.
Mit der PSV Eindhoven meldet wohl auch der niederländische Meister nachhaltig Interesse an dem 26-Jährigen an. Allerdings soll Alkmaar einen Verkauf ins Ausland bevorzugen und wolle keinen direkten Konkurrenten aus der Eredivisie stärken.
Mijnans glänzt mit 30 Scorern in der vergangenen Saison
Als Ablöse ist eine Summe zwischen 15 und 17 Millionen Euro im Gespräch. Der BVB soll Mijnans als Option für Verstärkung im Mittelfeldzentrum im Auge haben.
Mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen wurden auch zwei weitere Topklubs aus der Bundesliga schon mit Mijnans in Verbindung gebracht.
Der Niederländer hat eine starke Saison für AZ hinter sich, in der ihm in wettbewerbsübergreifend 50 Einsätzen 21 Tore und neun Assists gelangen. Mijnans' Vertrag bei Alkmaar läuft noch bis 2028.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.