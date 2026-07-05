Giganten aus der Serie A mischen mit: Ist ein BVB-Kandidat bald vom Markt?

Als Ablöse ist eine Summe zwischen 15 und 17 Millionen Euro im Gespräch. Der BVB soll Mijnans als Option für Verstärkung im Mittelfeldzentrum im Auge haben.

Mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen wurden auch zwei weitere Topklubs aus der Bundesliga schon mit Mijnans in Verbindung gebracht.

Der Niederländer hat eine starke Saison für AZ hinter sich, in der ihm in wettbewerbsübergreifend 50 Einsätzen 21 Tore und neun Assists gelangen. Mijnans' Vertrag bei Alkmaar läuft noch bis 2028.