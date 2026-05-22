Manchester United ist einer von einigen Klubs aus der Premier League, die angeblich hinter Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Julian Ryerson her sind. Das vermeldet der kicker. Damit wird ein vorheriger Bericht von Sky bestätigt. Demzufolge haben die Red Devils "gesteigertes Interesse" am 28-Jährigen, der beim BVB eine starke Saison spielte.
"Gesteigertes Interesse": BVB-Verteidiger offenbar auf der Wunschliste von Manchester United
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Julian Ryerson: "Ich habe zwei Jahre Vertrag hier"
Ryerson lieferte bei den Dortmunder in 42 Pflichtspielen herausragende 18 Vorlagen und überzeugte gewohnt mit seinem Einsatz und seiner Laufbereitschaft. Angeblich hat ihn auch der FC Barcelona deswegen sogar auf dem Zettel. Am Wochenende wurde Ryerson von einem Journalisten zu dem Wechselspekulationen um seine Person befragt und entgegnete lapidar: "Du weißt ja mehr als ich. Ich habe zwei Jahre Vertrag hier. Also mehr Gedanken mache ich mir nicht."
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BVB will angeblich mindestens 30 Millionen Euro für Julian Ryerson
Die Dortmunder müssen angeblich Erlöse auf dem Transfermarkt erzielen, um ihr Budget für mögliche Neuverpflichtungen im Sommer signifikant zu erhöhen. Bislang haben sie Joane Gadou von RB Salzburg für 20 Millionen Euro, Kaua Prates von Cruzeiro für sieben Millionen Euro und Justin Lerma von Independiente aus Ecuador für vier Millionen Euro verpflichtet. Berichten zufolge stehen dem BVB weitere 20 Millionen Euro zur Verfügung - aber sollte es ein teurerer Spieler werden, müsste zuvor erst verkauft werden.
Ryersons Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro, die Dortmunder wollen dem Sky-Bericht zufolge mindestens 30 Millionen für ihren Rechtsverteidiger haben.
Die Zahlen von Julian Ryerson in der Saison 25/26:
- Spiele: 42
- Einsatzminuten: 3067
- Tore: 0
- Assists: 18
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.