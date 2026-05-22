"Gesteigertes Interesse": BVB-Verteidiger offenbar auf der Wunschliste von Manchester United

Die Dortmunder müssen angeblich Erlöse auf dem Transfermarkt erzielen, um ihr Budget für mögliche Neuverpflichtungen im Sommer signifikant zu erhöhen. Bislang haben sie Joane Gadou von RB Salzburg für 20 Millionen Euro, Kaua Prates von Cruzeiro für sieben Millionen Euro und Justin Lerma von Independiente aus Ecuador für vier Millionen Euro verpflichtet. Berichten zufolge stehen dem BVB weitere 20 Millionen Euro zur Verfügung - aber sollte es ein teurerer Spieler werden, müsste zuvor erst verkauft werden.

Ryersons Marktwert liegt bei 25 Millionen Euro, die Dortmunder wollen dem Sky-Bericht zufolge mindestens 30 Millionen für ihren Rechtsverteidiger haben.