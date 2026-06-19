Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sollen sich die Citizens mit ihrem Starspieler Jeremy Doku mündlich auf eine Verlängerung seines ursprünglich bis 2028 laufenden Vertrags geeinigt haben.
Gehaltserhöhung inklusive! Manchester einigt sich wohl auf Verlängerung mit Offensivstar
Demnach soll sein neues Arbeitspapier bis 2031 datiert sein und mit einer deutlichen Gehaltserhöhung einhergehen. Der Flügelspieler war 2023 für rund 60 Millionen Euro von Stade Rennes auf die Insel gewechselt und brauchte nicht lange, um sich in der Premier League zu akklimatisieren.
Bei den Skyblues avancierte er schnell zum Stammspieler und gehörte auch in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern des englischen Vizemeisters. In 47 Pflichtspielen sammelte Doku 22 Scorerpunkte.
Aktuell ist Doku mit der belgischen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz. Zum Auftakt trennten sich die Roten Teufel 1:1 von Ägypten.
- Getty Images Sport
Auch Bayern-Kandidat Josko Gvardiol vor Verlängerung bei Manchester City
Neben Doku soll laut Romano auch bei dessen Abwehrkollegen Josko Gvardiol bei Manchester City bald Vollzug gemeldet werden. Auch sein Vertrag soll bis 2031 verlängert werden. Der ehemalige Leipziger wurde zuletzt auch als Kandidat beim FC Bayern München gehandelt, der offenbar weiterhin nach Verstärkung für die Innenverteidigung sucht - insbesondere für den Fall, dass Min-jae Kim oder Hiroki Ito den Klub noch verlassen.
Jeremy Doku: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele
47
Tore
8
Vorlagen
14