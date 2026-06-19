Gehaltserhöhung inklusive! Manchester einigt sich wohl auf Verlängerung mit Offensivstar

Demnach soll sein neues Arbeitspapier bis 2031 datiert sein und mit einer deutlichen Gehaltserhöhung einhergehen. Der Flügelspieler war 2023 für rund 60 Millionen Euro von Stade Rennes auf die Insel gewechselt und brauchte nicht lange, um sich in der Premier League zu akklimatisieren.

Bei den Skyblues avancierte er schnell zum Stammspieler und gehörte auch in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern des englischen Vizemeisters. In 47 Pflichtspielen sammelte Doku 22 Scorerpunkte.

Aktuell ist Doku mit der belgischen Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz. Zum Auftakt trennten sich die Roten Teufel 1:1 von Ägypten.