Gehalt halbiert: FC Barcelona legt Superstar angeblich neuen Vertrag vor

Demnach sieht der vorgelegte Vertrag eine Halbierung des Grundgehalts für den Angreifer vor, der im Sommer 38 Jahre alt wird. Eine Vielzahl von leistungsabhängigen Boni kann den Betrag in die Höhe schrauben, aber zu deutlichen Einbußen müsste Lewandowski in jedem Fall bereit sein.

Dem Bericht zufolge plant Barca im Sommer die Verpflichtung eines Top-Stürmers, der Lewandowski auf lange Sicht ersetzen kann. Julian Alvarez von Atletico Madrid gilt als Wunschspieler des Klubs, doch der Argentinier dürfte für die finanziell angeschlagenen Katalanen zu teuer sein. Eine günstigere Alternative wäre Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim, der für weniger als 30 Millionen Euro zu haben wäre.