Der FC Barcelona hat Robert Lewandowski angeblich einen neuen Vertrag vorgelegt. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Das aktuelle Arbeitspapier des Polen läuft nach der aktuellen Saison im Sommer aus. Barca würde gerne mit ihm verlängern - allerdings zu stark veränderten Konditionen, wie das Blatt anmerkt.
Gehalt halbiert: FC Barcelona legt Superstar angeblich neuen Vertrag vor
- (C)Getty Images
Barca sucht einen neuen Top-Stürmer
Demnach sieht der vorgelegte Vertrag eine Halbierung des Grundgehalts für den Angreifer vor, der im Sommer 38 Jahre alt wird. Eine Vielzahl von leistungsabhängigen Boni kann den Betrag in die Höhe schrauben, aber zu deutlichen Einbußen müsste Lewandowski in jedem Fall bereit sein.
Dem Bericht zufolge plant Barca im Sommer die Verpflichtung eines Top-Stürmers, der Lewandowski auf lange Sicht ersetzen kann. Julian Alvarez von Atletico Madrid gilt als Wunschspieler des Klubs, doch der Argentinier dürfte für die finanziell angeschlagenen Katalanen zu teuer sein. Eine günstigere Alternative wäre Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim, der für weniger als 30 Millionen Euro zu haben wäre.
- AFP
Lewandowski will Garantien von Barca
Sollte Lewandowski das Angebot akzeptieren und ein weiterer Angreifer kommen, würde das einen Abschied von Ferran Torres sehr wahrscheinlich machen.
Lewandowski wolle dem Bericht zufolge allerdings auch eine gewisse Sicherheit, dass er auch in der kommenden Saison noch eine wichtige Rolle im Team von Trainer Hansi Flick spiele. Ob Barca ihm die geben kann, ist fraglich. In den vergangenen Wochen bevorzugte Flick eher Ferran Torres in der Sturmmitte und hatte damit Erfolg.
Im Sommer 2022 wechselte Lewandowski für eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro vom FC Bayern München zu den Katalanen.
Die Zahlen von Robert Lewandowski in der Saison 25/26:
- Spiele: 37
- Einsatzminuten: 1950
- Tore: 16
- Assists: 3