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Daniel Buse

Gegen den Willen des Trainers? Galatasaray arbeitet angeblich an Transfer eines deutschen Nationalspielers

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Cimbom will im Sommer wieder viel Geld in die Mannschaft investieren - und ein DFB-Kicker steht wohl im Mittelpunkt des Interesses.

Galatasaray Istanbul interessiert sich offenbar für Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05. Allerdings sei Gala-Trainer Okan Buruk bislang kein großer Fan des Deals und müsse noch überzeugt werden. 

Das berichtet Sky. Demnach wolle Amiri die Mainzer im Sommer verlassen, obwohl er vertraglich noch bis 2028 an die Nullfünfer gebunden ist. Er suche nach einer sportlichen Herausforderung, bei der er einen letzten großen Vertrag unterschreiben könne. Seit dem vergangenen Sommer wird der 29-Jährige von Starberater Pini Zahavi vertreten, der die Optionen für Amiri bereits sondiert habe. Eine davon sei Galatasaray Istanbul, aber auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien käme für Amiri in Frage. 

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    Galatasaray gibt mehr als 100 Millionen Euro für neue Spieler aus

    Galatasaray plane nach den großen Investitionen des vergangenen Jahres auch in diesem Sommer eine Transferoffensive. Dabei habe Amiri im Verein einige Fürsprecher - Trainer Okan Buruk sei allerdings (noch) nicht überzeugt und hätte lieber andere Spieler für die zentrale Offensivposition. 

    Vor der laufenden Saison hatte Gala nicht nur den türkischen Transferrekord mit der Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro für Victor Osimhen (SSC Neapel) gebrochen, sondern auch noch Leroy Sane (FC Bayern München) und Ilkay Gündogan (Manchester City) ablösefrei verpflichtet. Außerdem kamen Wilfried Singo (31 Millionen Euro, Monaco) und Ugurcan Cakir (27,5 Millionen Euro, Trabzonspor). 

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  • Nadiem AmiriGetty

    Nadiem Amiri will mit Deutschland zur WM

    Amiri kam im Januar 2024 für eine Ablösesumme von nur einer Million Euro aus Leverkusen nach Mainz. Mittlerweile hat sich sein Marktwert dank starker Leistungen laut transfermarkt.de wieder auf 17 Millionen Euro gesteigert. 

    Für Deutschland absolvierte er neun Länderspiele und wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach einer langen Pause 2025 wieder nominiert. "Die WM ist das Größte für mich, dort für Deutschland zu spielen. Ich bin jetzt 29 und es wird dann wahrscheinlich meine letzte Chance sein", sagte er bei RTV/ntv über seine Hoffnung auf ein WM-Ticket für das Turnier in diesem Sommer. 

  • Die Zahlen von Nadiem Amiri in der Saison 2025/26:

    • Spiele: 33
    • Einsatzminuten: 2678
    • Tore: 16
    • Assists: 4
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