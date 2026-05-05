Gegen den Willen des Trainers? Galatasaray arbeitet angeblich an Transfer eines deutschen Nationalspielers

Galatasaray Istanbul interessiert sich offenbar für Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05. Allerdings sei Gala-Trainer Okan Buruk bislang kein großer Fan des Deals und müsse noch überzeugt werden.

Das berichtet Sky. Demnach wolle Amiri die Mainzer im Sommer verlassen, obwohl er vertraglich noch bis 2028 an die Nullfünfer gebunden ist. Er suche nach einer sportlichen Herausforderung, bei der er einen letzten großen Vertrag unterschreiben könne. Seit dem vergangenen Sommer wird der 29-Jährige von Starberater Pini Zahavi vertreten, der die Optionen für Amiri bereits sondiert habe. Eine davon sei Galatasaray Istanbul, aber auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien käme für Amiri in Frage.