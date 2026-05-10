"Gar nicht möglich, sowas zu machen": Didi Hamann rechnet mit Bundesliga-Trainer ab

Götze war zu Beginn der Amtszeit Riera in Frankfurt noch Starter, aber nur für vier Spiele. In den folgenden neun Partien schmorte der 33-Jährige sechsmal 90 Minuten auf der Bank, stand einmal gar nicht im Kader und sammelte in zwei Einsätzen lediglich 56 Minuten Spielzeit.

Uzun fehlte verletzungsbedingt bei Rieras Ankunft und wurde nach seiner Genesung sehr langsam wieder herangeführt. In den letzten drei Partien stand der 20-Jährige jeweils in der Startformation der Hessen und verbuchte zwei Tore sowie eine Vorlage.

Hamann geht von einem erneuten Trainerwechsel nach Saisonende aus, da sich Frankfurt seiner Einschätzung nach in die falsche Richtung entwickle. "Wenn man einen neuen Trainer holt, will man eine Entwicklung sehen. Die ersten Spiele waren okay, aber seitdem geht es rückwärts", sagte der 52-Jährige. "Sie werden im Sommer wahrscheinlich wieder einen neuen Trainer bekommen – und dann muss man schauen, wie es weitergeht."