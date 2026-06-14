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Oliver Maywurm

Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Curacao bei der WM 2026?

Weltmeisterschaft
Deutschland - Curaçao
Deutschland
Curaçao

Deutschland (DFB-Team) trifft bei der WM 2026 am Sonntag in seinem ersten Spiel auf Curacao. Wo läuft Fußball heute live im Free-TV?

  • Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Curacao bei der WM 2026?

    Direkt zum Wesentlichen: Folgender Übersicht könnt Ihr entnehmen, wo Deutschland (DFB) gegen Curacao bei der WM 2026 heute live im Free-TV und Live Stream übertragen wird.


    Spiel

    Deutschland vs. Curacao

    Datum

    Sonntag, 14. Juni (WM 2026)

    Anstoß (deutsche Zeit)

    19 Uhr

    Übertragung live im Free-TV

    ARD

    Übertragung im kostenlosen Live Stream

    sportschau.de / ARD-Mediathek

    Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo

    MagentaTV


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    Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Curacao bei der WM 2026? Die Übertragung bei der ARD in der Übersicht

    Die ARD ist also der Sender, der Deutschland (DFB) gegen Curacao heute live im Free-TV überträgt. Zusätzlich zur Übertragung im Fernsehen könnt Ihr natürlich auch auf einen kostenlosen Live Stream zurückgreifen, der via sportschau.de oder in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit steht.

    Die Übertragung in der ARD beginnt am Sonntagabend um 18 Uhr, also genau eine Stunde vor dem Anpfiff. Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014, melden sich live vom Spielort in Houston (USA) und führen durch die Sendung. Kommentator des deutschen WM-Auftaktspiels bei der ARD ist Tom Bartels.

    Fußball heute live: Deutschland vs. Curacao im Free-TV bei der ARD


    Übertragungsbeginn

    18 Uhr

    Anstoß

    19 Uhr

    Moderatorin

    Esther Sedlaczek

    Experte

    Bastian Schweinsteiger

    Kommentator

    Tom Bartels


  • Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Curacao bei der WM 2026? Die Übertragung bei MagentaTV in der Übersicht

    ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele der WM 2026 live im Free-TV, darunter in jedem Fall alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie - ob mit oder ohne DFB-Beteiligung - sicher auch beide Halbfinals und das Finale.

    Wer alle 104 Spiele der WM 2026 live sehen will, benötigt allerdings ein Abo bei MagentaTV. Denn nur bei dem Pay-TV-Sender seht Ihr die komplette Weltmeisterschaft live.

    So zeigt MagentaTV natürlich auch das WM-Auftaktspiel von Deutschland gegen Curacao heute. Die Vorberichterstattung beginnt hier bereits um 17.30 Uhr live aus Houston (USA). Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren bei MagentaTV, zudem hat der Pay-TV-Sender mit den beiden Ex-Nationalspielern Mats Hummels und Thomas Müller sowie Trainerlegende Jürgen Klopp bei der WM ein exquisites Experten-Trio. Und mit Wolff Fuss ist MagentaTV auch in Sachen Kommentator sehr prominent aufgestellt.

    Um die WM bei MagentaTV live verfolgen zu können, ist das Abo MagentaTV Flex eine gute Möglichkeit. Das kostet elf Euro pro Monat und kann monatlich wieder gekündigt werden. Ein Abonnement lohnt sich durchaus, da 44 Spiele der WM 2026 nicht im Free-TV, sondern ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sind. Unter anderem für alle drei Gruppenspiele der Türkei benötigt Ihr zwingend Zugang zu MagentaTV.

    Fußball heute live: Deutschland (DFB) vs. Curacao live bei MagentaTV

    • Übertragungsbeginn: Heute (14. Juni), 17.30 Uhr
    • Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra
    • Experten: Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels
    • Kommentator: Wolff Fuss


  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Curacao bei der WM 2026? Die Übertragung aller WM-Spiele am Sonntag und Montag in der Übersicht


    Spiel

    Datum

    Anstoß (deutsche Zeit)

    Live im Free-TV

    Live im Pay-TV

    Deutschland vs. Curacao

    Sonntag, 14. Juni

    19 Uhr

    ARD

    MagentaTV

    Niederlande vs. Japan

    Sonntag, 14. Juni

    22 Uhr

    -

    MagentaTV

    Elfenbeinküste vs. Ecuador

    Montag, 15. Juni

    1 Uhr

    ARD

    MagentaTV

    Schweden vs. Tunesien

    Montag, 15. Juni

    4 Uhr

    -

    MagentaTV

    Spanien vs. Kap Verde

    Montag, 15. Juni

    18 Uhr

    ARD

    MagentaTV

    Belgien vs. Ägypten

    Montag, 15. Juni

    21 Uhr

    ARD

    MagentaTV


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