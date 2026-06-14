Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Curacao bei der WM 2026?

Die ARD ist also der Sender, der Deutschland (DFB) gegen Curacao heute live im Free-TV überträgt. Zusätzlich zur Übertragung im Fernsehen könnt Ihr natürlich auch auf einen kostenlosen Live Stream zurückgreifen, der via sportschau.de oder in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit steht.
Die Übertragung in der ARD beginnt am Sonntagabend um 18 Uhr, also genau eine Stunde vor dem Anpfiff. Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014, melden sich live vom Spielort in Houston (USA) und führen durch die Sendung. Kommentator des deutschen WM-Auftaktspiels bei der ARD ist Tom Bartels.
Fußball heute live: Deutschland vs. Curacao im Free-TV bei der ARD
Übertragungsbeginn
18 Uhr
Anstoß
19 Uhr
Moderatorin
Esther Sedlaczek
Experte
Bastian Schweinsteiger
Kommentator
Tom Bartels