Fußball heute live: ARD, ZDF oder RTL für Deutschland (DFB) vs. Curacao bei der WM 2026?

ARD und ZDF übertragen insgesamt 60 Spiele der WM 2026 live im Free-TV, darunter in jedem Fall alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie - ob mit oder ohne DFB-Beteiligung - sicher auch beide Halbfinals und das Finale.

Wer alle 104 Spiele der WM 2026 live sehen will, benötigt allerdings ein Abo bei MagentaTV. Denn nur bei dem Pay-TV-Sender seht Ihr die komplette Weltmeisterschaft live.

So zeigt MagentaTV natürlich auch das WM-Auftaktspiel von Deutschland gegen Curacao heute. Die Vorberichterstattung beginnt hier bereits um 17.30 Uhr live aus Houston (USA). Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren bei MagentaTV, zudem hat der Pay-TV-Sender mit den beiden Ex-Nationalspielern Mats Hummels und Thomas Müller sowie Trainerlegende Jürgen Klopp bei der WM ein exquisites Experten-Trio. Und mit Wolff Fuss ist MagentaTV auch in Sachen Kommentator sehr prominent aufgestellt.

Um die WM bei MagentaTV live verfolgen zu können, ist das Abo MagentaTV Flex eine gute Möglichkeit. Das kostet elf Euro pro Monat und kann monatlich wieder gekündigt werden. Ein Abonnement lohnt sich durchaus, da 44 Spiele der WM 2026 nicht im Free-TV, sondern ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sind. Unter anderem für alle drei Gruppenspiele der Türkei benötigt Ihr zwingend Zugang zu MagentaTV.

Fußball heute live: Deutschland (DFB) vs. Curacao live bei MagentaTV

Übertragungsbeginn : Heute (14. Juni), 17.30 Uhr

Moderation: Johannes B. Kerner, Laura Wontorra

Experten : Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels

Kommentator: Wolff Fuss



