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Oliver Maywurm

Türkei bei der WM 2026: Wann sind die Gruppenspiele und warum werden sie nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF übertragen? Uhrzeit, Zeitverschiebung, Anstoß deutscher Zeit für die türkischen WM-Spiele

Weltmeisterschaft
Türkei
Australien - Türkei
Türkei - Paraguay
Türkei - USA

Wie lauten die Anstoßzeiten der Spiele der Türkei bei der WM 2026? Wann beginnen die Partien zu deutscher Zeit? Hier gibt es alle Infos!

Über die Playoffs hat sich die Türkei für die WM 2026 qualifiziert, trifft bei der am 11. Juni beginnenden Endrunde in Gruppe D auf Australien, Paraguay und Co-Gastgeber USA.


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Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen den Austragungsorten in den USA, Mexiko und Kanada und Deutschland finden die Spiele der WM 2026 zu deutscher Zeit teilweise nachts oder früh morgens statt. Wie es bei den WM-Spielen der Türkei aussieht, erfahrt Ihr hier bei SPOX!

  • Türkei bei der WM 2026: Wann sind die Spiele? Uhrzeit, Zeitverschiebung, Anstoß deutscher Zeit für die türkischen WM-Spiele

    Schlechte Nachrichten für alle Fans der türkischen Nationalmannschaft: Die Gruppenspiele von Hakan Calhanoglu und Co. bei der WM 2026 beginnen in Deutschland zu ziemlich ungünstigen Zeiten.

    Beim Auftaktspiel am 14. Juni müsst Ihr ganz früh aufstehen, denn die Türkei trifft um 6 Uhr deutscher Zeit auf Australien. Noch früher ertönt der Anpfiff in der zweiten Partie gegen Paraguay, am 20. Juni geht es für die Türken bereits um 5 Uhr deutscher Zeit los.

    Beim abschließenden Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber USA macht Ihr am besten durch. Das Match, das in Los Angeles stattfindet, wird am 26. Juni um 4 Uhr nachts deutscher Zeit angepfiffen.

    Sollte die Türkei als Gruppenerster in die K.o.-Phase einziehen, würde auch das Sechzehntelfinale zu deutscher Zeit nachts stattfinden. Dann träfe die Mannschaft in der Nacht vom 1. (Mittwoch) auf den 2. Juli (Donnerstag) um 2 Uhr in San Francisco (USA) auf einen der besten Gruppendritten. Auch ein etwaiges Achtelfinale der Türken würde in diesem Fall um 2 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden, in der Nacht auf den 7. Juli in Seattle (USA).

    Was die Anstoßzeit hierzulande angeht, wäre ein Weiterkommen der Türkei als Gruppenzweiter angenehmer. Dann würden Kenan Yildiz und Co. nämlich im Sechzehntelfinale am Freitag, den 3. Juli, um 20 Uhr deutscher Zeit in Dallas (USA) auf den Zweiten der Gruppe G (Belgien, Ägypten, Iran oder Neuseeland) treffen. Sollte man es ins Achtelfinale schaffen, würde die Türkei in der Runde der letzten 16 zu deutscher Zeit sehr angenehm um 18 Uhr (Dienstag, 7. Juli) spielen. Die Partie würde dann in Atlanta (USA) ausgetragen werden.

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  • Türkiye v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Türkei bei der WM 2026: Wann sind die Spiele? Uhrzeit, Zeitverschiebung, Anstoß deutscher Zeit für die türkischen WM-Spiele - Die Gruppenspiele in der Übersicht


    Datum

    Anstoß deutscher Zeit

    Spiel

    Spielort

    Sonntag, 14. Juni

    6 Uhr

    Türkei vs. Australien

    Vancouver (Kanada)

    Samstag, 20. Juni

    5 Uhr

    Türkei vs. Paraguay

    San Francisco (USA)

    Freitag, 26. Juni

    4 Uhr

    Türkei vs. USA

    Los Angeles (USA)


  • Türkei bei der WM 2026: Wann sind die Spiele? Uhrzeit, Zeitverschiebung, Anstoß deutscher Zeit für die türkischen WM-Spiele - Übertragung der türkischen WM-Spiele live im TV und Livestream

    Zwar werden 60 der insgesamt 104 Spiele der WM 2026 neben der Pay-TV-Übertragung bei MagentaTV auch live im Free-TV bei ARD oder ZDF gezeigt. Die drei Gruppenspiele der Türkei werden Stand jetzt allerdings jeweils nicht frei empfangbar zu sehen sein und zu den 44 Exklusivspielen von MagentaTV zählen. Ihr benötigt also zwingend ein Abo bei MagentaTV, um die Auftritte von Calhanoglu und Co. in der WM-Gruppenphase live verfolgen zu können. Nur MagentaTV überträgt sämtliche Spiele von der Endrunde live.

    ARD und ZDF erklärten das Fehlen türkischer Gruppenspiele in ihrem WM-Programm damit, dass erst Ende März nach den Playoffs klar war, dass die Türkei überhaupt bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Aufgrund dieser Unklarheit entschied man sich, die ja zu ungünstigen deutschen Anstoßzeiten stattfindenden Partien der Türken nicht ins Free-TV-Portfolio aufzunehmen.

    "Wir mussten uns bei den Rechte-Verhandlungen bereits im Dezember vergangenen Jahres entscheiden, welche Spiele wir zeigen. Und zu diesem Zeitpunkt vor Weihnachten war die Türkei noch gar nicht für die WM qualifiziert. Wenn wir Geld für eine Fußball-WM ausgeben, wollen wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Turnier auch möglichst zugänglich machen. Und da ist es klar, dass Spiele um 23 Uhr eher geschaut werden als die Partien mitten in der Nacht", erklärte ZDF-Sportchef Yorck Polus der Rheinischen Post. "Ich drücke der Türkei fest die Daumen und hoffe, dass sie in die K.o.-Phase kommen, weil wir beim ZDF natürlich auch riesiges Interesse daran haben, Spiele mit türkischer Beteiligung zu übertragen. Da sind viele Emotionen und Leidenschaft garantiert – also alles, was wir beim Fußball haben möchten."

    Für etwaige Spiele der Türkei in der K.o.-Phase ist es also möglich, dass diese neben der Übertragung bei MagentaTV auch im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen sein werden.

  • turkeyGetty Images

    Türkei bei der WM 2026: Wann sind die Spiele? Uhrzeit, Zeitverschiebung, Anstoß deutscher Zeit für die türkischen WM-Spiele - Der vorläufige WM-Kader der Türkei


    TOR

    Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United), Muhammed Sengezer (Basaksehir), Ersin Destanoglu (Besiktas), Mert Günok (Fenerbahce)

    ABWEHR

    Yusuf Akcicek (Al-Hilal), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Samet Akaydin (Rizespor), Caglar Söyüncü (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Zeki Celik (AS Rom), Mert Müldür (Fenerbahce)

    MITTELFELD

    Hakan Calhanhoglu (Inter Mailand), Ismail Yüksek (Fenerbahce), Demir Ege Tiknaz (SC Braga), Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökcü (Besiktas), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

    ANGRIFF

    Kenan Yildiz (Juventus Turin), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), Aral Simsir (FC Midtjylland), Yunus Akgün (Galatasaray), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Yusuf Sari (Basaksehir), Deniz Gül (FC Porto)


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