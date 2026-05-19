Türkei bei der WM 2026: Wann sind die Gruppenspiele und warum werden sie nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF übertragen? Uhrzeit, Zeitverschiebung, Anstoß deutscher Zeit für die türkischen WM-Spiele

Schlechte Nachrichten für alle Fans der türkischen Nationalmannschaft: Die Gruppenspiele von Hakan Calhanoglu und Co. bei der WM 2026 beginnen in Deutschland zu ziemlich ungünstigen Zeiten.

Beim Auftaktspiel am 14. Juni müsst Ihr ganz früh aufstehen, denn die Türkei trifft um 6 Uhr deutscher Zeit auf Australien. Noch früher ertönt der Anpfiff in der zweiten Partie gegen Paraguay, am 20. Juni geht es für die Türken bereits um 5 Uhr deutscher Zeit los.

Beim abschließenden Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber USA macht Ihr am besten durch. Das Match, das in Los Angeles stattfindet, wird am 26. Juni um 4 Uhr nachts deutscher Zeit angepfiffen.

Sollte die Türkei als Gruppenerster in die K.o.-Phase einziehen, würde auch das Sechzehntelfinale zu deutscher Zeit nachts stattfinden. Dann träfe die Mannschaft in der Nacht vom 1. (Mittwoch) auf den 2. Juli (Donnerstag) um 2 Uhr in San Francisco (USA) auf einen der besten Gruppendritten. Auch ein etwaiges Achtelfinale der Türken würde in diesem Fall um 2 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden, in der Nacht auf den 7. Juli in Seattle (USA).

Was die Anstoßzeit hierzulande angeht, wäre ein Weiterkommen der Türkei als Gruppenzweiter angenehmer. Dann würden Kenan Yildiz und Co. nämlich im Sechzehntelfinale am Freitag, den 3. Juli, um 20 Uhr deutscher Zeit in Dallas (USA) auf den Zweiten der Gruppe G (Belgien, Ägypten, Iran oder Neuseeland) treffen. Sollte man es ins Achtelfinale schaffen, würde die Türkei in der Runde der letzten 16 zu deutscher Zeit sehr angenehm um 18 Uhr (Dienstag, 7. Juli) spielen. Die Partie würde dann in Atlanta (USA) ausgetragen werden.