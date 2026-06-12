Für Real Madrids Problemzone im zentralen Mittelfeld: Jose Mourinho will angeblich einen absoluten Superstar holen

Dass Fernandez einen Tapetenwechsel im Sommer anstrebt, kommt nach den Vorkommnissen der letzten Monate nicht überraschend. Anfang April suspendierte Chelsea ihn, weil er nach dem krachenden Ausscheiden in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:5, 0:3) seine Zukunft offen ließ. In einem Gespräch in argentinischen Medien betonte er einige Tage später, dass er gerne in Madrid leben wolle, sollte er London verlassen, da es ihn an Buenos Aires erinnere.

Der damalige Chelsea-Coach Liam Rosenior begründete: "Es ist enttäuschend, dass Enzo so spricht. Ich habe nichts Schlechtes über ihn zu sagen, aber es wurde eine Grenze überschritten in Bezug auf unsere Kultur und das, was wir aufbauen wollen."

Fernandez' Berater Javier Pastore brachte dies auf die Palme. Der Ex-Profi wetterte bei The Athletic: "Die Strafe ist völlig unfair – den Spieler für zwei Spiele zu sperren, die zudem für Chelsea absolut entscheidend sind, da es um die Qualifikation für die Champions League geht und er einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft ist." Und weiter: "Ich halte das angesichts der aktuellen Situation von Chelsea für viel zu hart, und es gibt keinen wirklichen Grund oder keine Rechtfertigung dafür, warum er gesperrt wurde."

Zwar kehrte Fernandez später in den Kader der Blues zurück, das schwache Abschneiden in der abgelaufenen Saison konnte aber auch er nicht verhindern. Chelsea landete im englischen Oberhaus in der Endabrechnung auf einem enttäuschenden zehnten Rang und verpasste damit die Teilnahme am Europapokal. Auch deshalb arbeitet Pastore nun an einem Wechsel seines Klienten. Laut BBC will der Klub des neuen Cheftrainers Xabi Alonso den Mittelfeldmann grundsätzlich halten. Sollte jedoch ein interessierter Verein eine Ablöse in der genannten Region bieten, werde ein Verkauf in Betracht gezogen.