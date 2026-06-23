Während in Nordamerika die WM läuft, treiben die Verantwortlichen von Real die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Enzo Fernandez vom FC Chelsea könnte schon bald der nächste Star im Bernabeu aufschlagen.
Für 140 Millionen Euro: Real Madrid vor nächstem Königstransfer aus der Premier League?
Wie die spanische Zeitung AS berichtet, habe der 25-jährige Argentinier den Königlichen signalisiert, unbedingt nach Madrid wechseln zu wollen. Demnach sei er bereit, alles dafür zu tun, damit ein Transfer noch in diesem Sommer zustande kommt. Real plane dem Bericht zufolge, in den kommenden Tagen konkrete Gespräche aufzunehmen.
Die Wechselgedanken des argentinischen Weltmeisters kommen alles andere als überraschend und sind auch nicht neu. Nach den Turbulenzen der vergangenen Saison gilt ein Abschied aus London als sehr wahrscheinlich. Anfang April wurde Fernandez von Chelsea suspendiert, nachdem er unmittelbar nach dem Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain (2:5, 0:3) öffentlich über seine Zukunft gesprochen hatte.
Wenige Tage später sorgte er mit weiteren Aussagen für Aufsehen: Sollte er die englische Hauptstadt verlassen, würde er am liebsten nach Madrid ziehen, da ihn die spanische Metropole an seine Heimat Buenos Aires erinnere. Die Verbindung zu Real besteht also bereits seit geraumer Zeit.
- (C)Getty Images
Königliche im Kaufrausch: Real Madrid rüstet weiter auf
Günstig dürfte der Transfer allerdings nicht werden. Chelsea soll erst ab einer Ablösesumme von rund 140 Millionen Euro gesprächsbereit sein, heißt es. Die Blues hatten Fernandez erst Anfang 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica verpflichtet. Sein Vertrag in London ist noch bis 2032 gültig.
Ohnehin ist Real Madrid auf dem Transfermarkt bereits äußerst aktiv. Nach der Verpflichtung von Jose Mourinho als neuem Cheftrainer wurden mit Marc Cucurella (55 Millionen Euro), Bernardo Silva und Ibrahima Konate (beide ablösefrei) bereits mehrere namhafte Neuzugänge präsentiert.
Darüber hinaus wird der spanische Rekordmeister weiterhin mit Bayern Münchens Offensivstar Michael Olise in Verbindung gebracht. Weniger erfolgreich verlief bislang der Versuch, Julian Alvarez von Stadtrivale Atletico Madrid loszueisen: Ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro wurde abgelehnt. Dass Alvarez einen Wechsel anstrebt, machte er zuletzt jedoch selbst deutlich. Nach dem 2:0-Erfolg der Albiceleste gegen Österreich sprach der 26-Jährige erstmals öffentlich über seine Zukunft: "Das Beste für alle ist ein Transfer", sagte er im Gespräch mit ESPN. "Ich möchte mir meine Träume erfüllen."
Enzo Fernandez: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele
54
Tore
15
Vorlagen
7
Einsatzminuten
4.379
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".