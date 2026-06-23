Für 140 Millionen Euro: Real Madrid vor nächstem Königstransfer aus der Premier League?

Wie die spanische Zeitung AS berichtet, habe der 25-jährige Argentinier den Königlichen signalisiert, unbedingt nach Madrid wechseln zu wollen. Demnach sei er bereit, alles dafür zu tun, damit ein Transfer noch in diesem Sommer zustande kommt. Real plane dem Bericht zufolge, in den kommenden Tagen konkrete Gespräche aufzunehmen.

Die Wechselgedanken des argentinischen Weltmeisters kommen alles andere als überraschend und sind auch nicht neu. Nach den Turbulenzen der vergangenen Saison gilt ein Abschied aus London als sehr wahrscheinlich. Anfang April wurde Fernandez von Chelsea suspendiert, nachdem er unmittelbar nach dem Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain (2:5, 0:3) öffentlich über seine Zukunft gesprochen hatte.

Wenige Tage später sorgte er mit weiteren Aussagen für Aufsehen: Sollte er die englische Hauptstadt verlassen, würde er am liebsten nach Madrid ziehen, da ihn die spanische Metropole an seine Heimat Buenos Aires erinnere. Die Verbindung zu Real besteht also bereits seit geraumer Zeit.