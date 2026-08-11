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Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images
Donny Afroni und GOAL-e

Übersetzt von

Für 100 Millionen Euro! WM-Shootingstar soll bei Manchester City auf Rodri folgen

Transfers
A. Bouaddi
Manchester City
Premier League
Lille
Frankreich Ligue 1

Manchester City steht wohl kurz vor der nächsten großen Sommerverpflichtung. Mit Ayyoub Bouaddi von OSC Lille soll sich der Klub bereits geeinigt haben, auch die beiden Klubs haben sich dem Vernehmen nach entscheidend angenähert.

Manchester City soll sich mit Ayyoub Bouaddi von OSC Lille über einen Wechsel geeinigt haben. Der 18-Jährige ist nach starken Leistungen für Verein und die Nationalmannschaft zu einer Priorität für die Cityzens geworden. Wie der Guardian berichtet, sollen auch die Vereine sich über die Konditionen eines Wechsels des Mittelfeldspielers deutlich angenähert haben.

Im Raum steht eine Ablöse von 99,5 Millionen Euro für den WM-Shootingstar.

Auch laut Transfer-Experte Fabrizio Romano möchte der Spieler so schnell wie möglich nach England wechseln. Romano erklärte über X: "Ayyoub Bouaddi und sein Umfeld haben sich nun mit Manchester City über die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt. #MCFC wird voraussichtlich als nächsten Schritt den Deal mit Lille unter Dach und Fach bringen, da die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sind und Bouaddi lieber JETZT zu City wechseln möchte – statt erst 2027."



  • bouaddiGetty Images

    Bouaddis Aufstieg verlief im letzten Jahr rasant. In der Saison 2025/26 etablierte sich der Teenager als Stammspieler in der Startelf von Lille und kam in der Ligue 1 sowie in der Europa League insgesamt 35-mal von Beginn an und fünfmal als Einwechselspieler zum Einsatz. Seine Fähigkeit, das Spiel aus der Tiefe zu gestalten und seine körperliche Reife haben Vergleiche mit einigen der besten Mittelfeldspieler des Fußballs hervorgerufen.

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    Seine Auftritte auf internationaler Ebene steigerten seinen Marktwert, denn mit 18 Jahren stand er fünfmal in der Startelf Marokkos bei der Weltmeisterschaft.

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  • Wie baut Manchester City seine Mannschaft um?

    Die Verpflichtung von Bouaddi würde eine weitere große Investition von City bedeuten. Damit könnten die Sommersausgaben des Vereins die 200-Millionen-Pfund-Marke erreichen. Zuvor hatte der Club Elliott Anderson für 116 Millionen Pfund von Nottingham Forest geholt.

    Die Gespräche zwischen beiden Clubs gewannen in der vergangenen Woche deutlich an Tempo. Lille verlangte zunächst rund 100 Millionen Euro (86 Millionen Pfund) für seinen wertvollsten Spieler. Eine Summe, die der Klub wohl auch nach den Verhandlungen erhalten dürfte.

    Manchester City steht mitten in einem Umbruch, vor allem im Mittelfeld. Nach dem voraussichtlichen Wechsel von Mittelfeldspieler Rodri zu Barcelona, sieht Trainer Maresca den marokkanischen Nationalspieler Bouaddi als wichtigen Baustein für sein neues Team.

    Rodri zu ersetzen, ist die größte Herausforderung für Maresca, der auf Pep Guardiola nachfolgt bei City.

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