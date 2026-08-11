Manchester City soll sich mit Ayyoub Bouaddi von OSC Lille über einen Wechsel geeinigt haben. Der 18-Jährige ist nach starken Leistungen für Verein und die Nationalmannschaft zu einer Priorität für die Cityzens geworden. Wie der Guardian berichtet, sollen auch die Vereine sich über die Konditionen eines Wechsels des Mittelfeldspielers deutlich angenähert haben.

Im Raum steht eine Ablöse von 99,5 Millionen Euro für den WM-Shootingstar.

Auch laut Transfer-Experte Fabrizio Romano möchte der Spieler so schnell wie möglich nach England wechseln. Romano erklärte über X: "Ayyoub Bouaddi und sein Umfeld haben sich nun mit Manchester City über die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt. #MCFC wird voraussichtlich als nächsten Schritt den Deal mit Lille unter Dach und Fach bringen, da die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sind und Bouaddi lieber JETZT zu City wechseln möchte – statt erst 2027."







