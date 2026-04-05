Frust pur nach Barcelonas Sieg gegen Atletico: Hansi Flick erklärt Lamine Yamals Wut

Dieser bemühte sich, die Szenen nach dem Schlusspfiff herunterzuspielen. Yamal sei wegen seiner eigenen Leistung sauer gewesen, so der ehemalige Bundestrainer bei DAZN: "Es ist normal, dass er wütend ist. Er hat eine Menge probiert und kein Tor erzielt, obwohl er viele Chancen hatte. (...) Er will Tore schießen und Assists geben, sie entscheiden das Spiel."

Weiter schilderte Flick: "Es lag an seiner Leistung, die war nicht gut. Wir haben in der Kabine gesprochen und alles ist in Ordnung. Das war ein emotionales Spiel."

Barca nutzte also dank des späten Lewandowski-Treffers den Patzer von Verfolger Real, das am Nachmittag gegen Mallorca 1:2 verloren hatte. Barcelona hat an der Tabellenspitze acht Spieltage vor Schluss sieben Zähler Vorsprung. Von einer Vorentscheidung wollte Flick aber nichts wissen: "Das sind drei ganz wichtige Punkte. Aber vor uns liegen noch acht Spiele. Es ist nichts entschieden und wir müssen unseren Job erledigen."

Am Mittwoch gibt es für Flicks Schützlinge ein schnelles Wiedersehen mit Atletico. Dann kommen die Rojiblancos zum Hinspiel im Viertelfinale der Champions League ins Camp Nou.