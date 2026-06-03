Folgt er seinem Ex-Trainer? Marc-Andre ter Stegen könnte vor ganz besonderem Wechsel stehen - Gehalt als Problem?

Wie das niederländische Magazin Voetbal International berichtet, wird der Name des beim FC Barcelona unter Vertrag stehenden deutschen Torhüters derzeit bei Ajax Amsterdam diskutiert.

Jordi Cruyff, seit Anfang Februar Technischer Direktor bei Ajax, ist demnach explizit auf der Suche nach einem erfahrenen Keeper. Und neben Bayer Leverkusens Mark Flekken, Nummer 2 der niederländischen Nationalmannschaft, sowie dem Ex-Gladbacher Yann Sommer, dessen Vertrag bei Inter Mailand Ende Juni ausläuft, hat Cruyff dabei eben offenbar auch ter Stegen im Auge.

Ein möglicher Beweggrund für den Deutschen, nach Amsterdam zu wechseln, ist der neue Trainer des niederländischen Spitzenklubs. Der Spanier Michel war am Dienstag offiziell bei Ajax vorgestellt worden, er hatte ter Stegen im Januar bereits zum FC Girona gelotst. Nachdem er bei Barcelona vergangenen Sommer seinen Stammplatz an Joan Garcia verloren hatte, ließ sich ter Stegen Anfang des Jahres nach Girona verleihen, um sich dort möglicherweise doch noch für den Platz im deutschen Tor bei der anstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada zu empfehlen, den nun statt Oliver Baumann bekanntlich Manuel Neuer einnehmen wird.

Doch das Vorhaben ter Stegens ging schief, da er sich - schon zuvor lange verletzungsgeplagt - nach nur zwei Spielen für Girona erneut verletzte und bis zum Ende der abgelaufenen Saison nicht mehr zum Einsatz kommen konnte. Dem Vernehmen nach hätte sich ter Stegen gut vorstellen können, über den Sommer hinaus in Girona zu bleiben, auch Michael wäre dort wohl weiterhin Trainer. Doch der Abstieg aus LaLiga änderte die Sachlage, ter Stegen kehrt Ende Juni nun offiziell zunächst nach Barcelona zurück.