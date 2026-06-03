Marc-Andre ter Stegens Zukunft könnte bei einem ganz besonderen Verein des europäischen Fußballs liegen.
Folgt er seinem Ex-Trainer? Marc-Andre ter Stegen könnte vor ganz besonderem Wechsel stehen - Gehalt als Problem?
Folgt Marc-Andre ter Stegen Ex-Girona-Trainer Michel zu Ajax?
Wie das niederländische Magazin Voetbal International berichtet, wird der Name des beim FC Barcelona unter Vertrag stehenden deutschen Torhüters derzeit bei Ajax Amsterdam diskutiert.
Jordi Cruyff, seit Anfang Februar Technischer Direktor bei Ajax, ist demnach explizit auf der Suche nach einem erfahrenen Keeper. Und neben Bayer Leverkusens Mark Flekken, Nummer 2 der niederländischen Nationalmannschaft, sowie dem Ex-Gladbacher Yann Sommer, dessen Vertrag bei Inter Mailand Ende Juni ausläuft, hat Cruyff dabei eben offenbar auch ter Stegen im Auge.
Ein möglicher Beweggrund für den Deutschen, nach Amsterdam zu wechseln, ist der neue Trainer des niederländischen Spitzenklubs. Der Spanier Michel war am Dienstag offiziell bei Ajax vorgestellt worden, er hatte ter Stegen im Januar bereits zum FC Girona gelotst. Nachdem er bei Barcelona vergangenen Sommer seinen Stammplatz an Joan Garcia verloren hatte, ließ sich ter Stegen Anfang des Jahres nach Girona verleihen, um sich dort möglicherweise doch noch für den Platz im deutschen Tor bei der anstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada zu empfehlen, den nun statt Oliver Baumann bekanntlich Manuel Neuer einnehmen wird.
Doch das Vorhaben ter Stegens ging schief, da er sich - schon zuvor lange verletzungsgeplagt - nach nur zwei Spielen für Girona erneut verletzte und bis zum Ende der abgelaufenen Saison nicht mehr zum Einsatz kommen konnte. Dem Vernehmen nach hätte sich ter Stegen gut vorstellen können, über den Sommer hinaus in Girona zu bleiben, auch Michael wäre dort wohl weiterhin Trainer. Doch der Abstieg aus LaLiga änderte die Sachlage, ter Stegen kehrt Ende Juni nun offiziell zunächst nach Barcelona zurück.
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Mit Marc-Andre ter Stegen? Ajax will zurück zu alter Stärke
Bei Barca, wo er jahrelang die Nummer 1 war, steht ter Stegen zwar noch bis 2028 unter Vertrag. Eine Zukunft beim spanischen Meister hat der 34-Jährige allerdings wohl nicht mehr, weshalb ein Abschied im Sommertransferfenster als wahrscheinlich gilt.
Unter anderem aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten wäre ter Stegen ein zur Ajax-Philosophie und auch zur Spielidee des neuen Coaches Michel passender Torhüter. Zudem würden sich Ajax' Verantwortliche Führungsstärke und immense Erfahrung des 44-maligen deutschen Nationalspielers für ihre in der abgelaufenen Saison enttäuschende Mannschaft wünschen.
So hatte Ajax, das seit vier Jahren auf eine Meisterschaft wartet, mit dem Titelrennen in der Eredivisie überhaupt nichts zu tun. Satte 28 Punkte lag man als Fünfter letztlich hinter Champion PSV Eindhoven zurück, im niederländischen Pokal setzte es im Achtelfinale eine 0:6-Klatsche gegen AZ Alkmaar und in der Champions League war Ajax als Tabellen-32. der Ligaphase weit entfernt von einem Einzug in die K.o.-Phase.
Jordi Cruyff und Co. sollen nun eine neue Mannschaft formen, die national wieder dominiert und international Glanzlichter wie etwa das Vordringen ins Champions-League-Halbfinale 2019 setzen kann. Die größten Erfolge der Amsterdamer auf europäischer Bühne liegen weit zurück: Anfang der 1970er Jahre war man Seriensieger im Europapokal der Landesmeister gewesen, sicherte sich dreimal in Folge die europäische Krone. Die goldene Generation der 1990er Jahre um Stars wie Patrick Kluivert, Clarence Seedorf oder Edgar Davids gewann dann 1995 noch einmal die Champions League.
Ajax-Wechsel? ter Stegens Gehalt könnte zum Problem werden
Immerhin: In den Playoffs sicherte sich Ajax den Einzug in die Conference League, spielt damit kommende Saison zumindest europäisch. Den Ansprüchen im Verein genügt das natürlich nicht, bei der Rückkehr zu alter Stärke soll möglicherweise auch ter Stegen helfen.
Zu einem Problem könnte allerdings dessen Gehalt werden. Bei Barca soll ter Stegen 16 bis 18 Millionen Euro brutto pro Jahr einstreichen - eine Summe, die Ajax ihm nicht annähernd wird zahlen können. Der aktuelle Top-Verdiener der Niederländer ist wohl Stürmer Kasper Dolberg, der auf rund 3,5 Millionen Euro Jahresgehalt kommen soll. Ter Stegen müsste also für einen Wechsel nach Amsterdam in jedem Fall auf ziemlich viel Geld verzichten.
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Hilft ter Stegen Ajax bei der Rückkehr zu alter Stärke? Die Platzierungen der letzten fünf Jahre
Saison
Platzierung
2021/22
1
2022/23
3
2023/24
5
2024/25
2
2025/26
5