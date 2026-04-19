Florentino Perez plant ein Treffen: Bei Real Madrid soll sich ein Trainerhammer anbahnen

Chancen werden nun vor allem noch US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino (54) und Jose Mourinho (63) von Benfica Lissabon zugerechnet. Letzterer arbeitete bereits zwischen 2010 und 2013 bei den Blancos und soll nach wie vor ein gutes Verhältnis zu Perez pflegen. Während seiner Zeit in Madrid gelang es ihm unter anderem, die Dominanz des FC Barcelona zu brechen, wenngleich der ersehnte Triumph in der Königsklasse ausblieb. Laut Record soll Perez ein Treffen mit seinem Ex-Trainer planen.

Mourinho, der vor wenigen Tagen auch bei Newcastle United im Gespräch war, übernahm Benfica im September 2025 und sein Vertrag läuft noch bis 2027. Im Vorfeld des Derbys gegen Sporting an diesem Wochenende ließ The Special One seine Zukunft offen. Gefragt, ob er auch in der Saison 2026/27 Trainer des portugiesischen Rekordmeisters sein werde, sagte er: "Das kann ich nicht sagen. Wie kann ich solch eine Sache bestätigen? Das hängt doch nicht nur von mir ab."

Und weiter: "Ein Trainer ist in der Struktur eines Vereins eingebunden. Genauso wie alle anderen Mitarbeiter oder ein Journalist in einer Redaktion. Sie sind ein Journalist bei A BOLA. Können sie garantieren, dass sie in zehn Jahren noch dort sind? Vielleicht wollen Sie das. Aber Sie können es nicht." Mourinhos Fazit: "Natürlich kann ich gar nichts garantieren."