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Daniel Buse

Felix Nmecha im Visier eines absoluten Spitzenklubs: Trainer soll "begeistert" vom Mittelfeldstar des BVB sein

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F. Nmecha
José Mourinho

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund und der DFB-Elf steht offenbar bei Real Madrid hoch im Kurs.

Real Madrids neuer alter Trainer Jose Mourinho ist angeblich "begeistert" von Felix Nmecha und soll sich schon nach dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund erkundigt haben. Das berichtet Sky.

  • Die Königlichen suchen schon seit Jahren nach einem Akteur, der im Mittelfeld die Spielkontrolle übernehmen kann, nachdem Toni Kroos und Luka Modric den Klub verlassen haben.

    In den vergangenen beiden Jahren blieb Real mit den Trainern Carlo Ancelotti, Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa ohne Titel.

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  • Felix NmechaGetty Images

    Felix Nmecha steht beim BVB bis 2030 unter Vertrag

    Deshalb holte Klub-Boss Florentino Perez mit Jose Mourinho einen Erfolgstrainer vergangener Jahre zurück. Der Real-Präsident versprach außerdem die Verpflichtung eines Topstars.

    Ob Nmecha aus spanischer Sicht in diese Kategorie fällt, ist fraglich. Allerdings müssten die Madrilenen für den deutschen Nationalspieler wohl dennoch tief in die Tasche greifen: Nmecha steht beim BVB nach einer Verlängerung im März noch bis 2030 unter Vertrag. Die Schwarz-Gelben wollen ihren Leistungsträger nicht abgeben - es sei denn, es gebe ein Angebot in außergewöhnlicher Höhe.

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    Nmechas Ausstiegsklausel greift erst im kommenden Sommer

    Dem Bericht zufolge hat Nmecha eine festgelegte Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro in seinem Vertrag, die jedoch erst im kommenden Sommer greift. Der BVB hatte 2023 für den zentralen Mittelfeldmann 30 Millionen Euro Ablöse an den VfL Wolfsburg überwiesen.

    In der vergangenen Saison machte Nmecha 42 Pflichtspiele für die Dortmunder, in denen ihm fünf Tore und drei Assists gelangen.