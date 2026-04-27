FC Bayern angeblich "in Lauerstellung": Transfer von Said El Mala wohl geplatzt

Zuvor war bereits von einer mündlichen Einigung zwischen El Mala, seinem Bruder Malek, den Eltern und Brighton bezüglich eines Sommer-Wechsels berichtet worden. Allerdings habe der aktuelle Sechste der Premier League letztlich nicht die Ablöseforderungen des Effzeh erfüllen wollen.

Ein letztes Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro soll den Domstädtern nicht ausgereicht haben, weshalb ein Transfer nun offenbar endgültig geplatzt ist. Wie die Kölner Regionalzeitung berichtet, schwebe dem Bundesligisten eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro vor. Damit würde El Mala zum Rekordverkauf des 1. FC Köln aufsteigen. Das ist bis dato noch Anthony Modeste, der dem Klub 2018 mit seinem Wechsel zu TJ Tianhai einst 29 Millionen Euro einbrachte.

Zumindest zwei Klubs soll die hohe Forderung der Kölner bei El Mala nicht abgeschreckt haben. Nach wie vor seien der FC Chelsea und Newcastle United sehr an einer Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers interessiert und auch der FC Bayern befinde sich noch "in Lauerstellung", heißt es.