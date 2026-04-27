Said El Mala wird offenbar nicht im Sommer wie zuletzt immer wieder kolportiert zu Brighton & Hove Albion wechseln. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, habe sich der von Fabian Hürzeler trainierte Klub aus der Premier League mittlerweile aus dem Transfer-Poker um das 19 Jahre junge Ausnahmetalent des 1. FC Köln verabschiedet.
FC Bayern angeblich "in Lauerstellung": Transfer von Said El Mala wohl geplatzt
Said El Mala wollte zu Brighton - Ablöseforderung des 1. FC Köln zu hoch
Zuvor war bereits von einer mündlichen Einigung zwischen El Mala, seinem Bruder Malek, den Eltern und Brighton bezüglich eines Sommer-Wechsels berichtet worden. Allerdings habe der aktuelle Sechste der Premier League letztlich nicht die Ablöseforderungen des Effzeh erfüllen wollen.
Ein letztes Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro soll den Domstädtern nicht ausgereicht haben, weshalb ein Transfer nun offenbar endgültig geplatzt ist. Wie die Kölner Regionalzeitung berichtet, schwebe dem Bundesligisten eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro vor. Damit würde El Mala zum Rekordverkauf des 1. FC Köln aufsteigen. Das ist bis dato noch Anthony Modeste, der dem Klub 2018 mit seinem Wechsel zu TJ Tianhai einst 29 Millionen Euro einbrachte.
Zumindest zwei Klubs soll die hohe Forderung der Kölner bei El Mala nicht abgeschreckt haben. Nach wie vor seien der FC Chelsea und Newcastle United sehr an einer Verpflichtung des deutschen U21-Nationalspielers interessiert und auch der FC Bayern befinde sich noch "in Lauerstellung", heißt es.
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Said El Mala als Gordon-Alternative beim FC Bayern auf dem Schirm?
Dass der deutsche Rekordmeister einen Ersatz und Herausforderer für Luis Diaz auf dem linken Flügel sucht, ist verbrieft. Zuletzt wurden die Bayern daher vehement mit einer möglichen Verpflichtung von Anthony Gordon von Newcastle United in Verbindung gebracht. Dieser könne sich sogar einen Wechsel zu den Münchnern vorstellen und es habe bereits Gespräche zwischen den Beratern des englischen Nationalspielers und der Bayern-Führung gegeben.
Vorteil bei Gordon: Er wäre einerseits ein Diaz-Herausforderer, könnte andererseits aber auch Harry Kane im Sturmzentrum entlasten und hinter der Spitze im Zentrum agieren. Für El Mala müsste der Rekordmeister aber wohl wesentlich weniger auf den Tisch legen.
Die Magpies fordern für Gordons Dienste auch wegen der langen Vertragsdauer (bis 2030) wohl mindestens 80 Millionen Euro. Eine Summe, die der Rekordmeister tendenziell eher nicht für einen Spieler ausgeben möchte. Dennoch berichtete zumindest Sky zuletzt, dass der FCB die Kölner Forderungen bei El Mala ebenfalls als zu hoch erachte und sich anderweitig umschaue.
1. FC Köln will El Mala wohl renommierten Berater zur Seite stellen
Zwischen El Mala und der Kölner Vereinsführung soll es nun nach der Absage von Brighton laut Stadt-Anzeiger ein Treffen gegeben haben, um die neuen Entwicklungen zu diskutieren. Der Effzeh wolle der Familie El Mala, die sich aktuell bezüglich der Zukunft der beiden Brüder selbst vertritt, den renommierten Berater Thies Bliemeister von CAA Stellar zur Seite stellen.
Bei der Agentur sind unter anderem Schwergewichte wie Fermin Lopez, Omar Marmoush, Eduardo Camavinga oder Jack Grealish unter Vertrag. Transfers in einer gewissen Größenordnung, in der sich auch der mögliche El-Mala-Wechsel im Sommer bewegen wird, stehen also bei CAA Stellar an der Tagesordnung.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.