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"Fantastisches Telefonat" mit Thomas Tuchel: Englands einstiger Prügelknabe Nummer eins ist plötzlich wieder gesetzt

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H. Maguire
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England - Uruguay

Nach schwierigen Jahren mit Pleiten, Pannen und Krisen bei Manchester United beruft Englands Nationalcoach Thomas Tuchel Harry Maguire wieder in einen Kader für ein Spiel der Three Lions. Der Verteidiger kann sein Glück kaum fassen und führt seine Nominierung auf die Verdienste seines Klubtrainers Michael Carrick zurück.

Wenn man in den vergangenen Jahren über Harry Maguire sprach, dann meist nur in einem Kontext, in welchem die Leistungen des Innenverteidigers auf dem Platz ins Lächerliche gezogen wurden. Als Prügelknabe des englischen Fußballs und Meme-Opfer der Internet-Gemeinde erarbeitete sich Maguire einen äußerst zweifelhaften Ruf, während es mit seiner Karriere immer weiter bergab zu gehen schien.

Einen gewissen Teil dazu trug auch Manchester United bei. Die Red Devils, die den heute 33-Jährigen im Sommer 2019 für eine Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 87 Millionen Euro verpflichteten und ihn nach Paul Pogba und Antony zum drittteuersten Transfer der Vereinsgeschichte machten, hatten in der jüngeren Vergangenheit mit mehreren schweren sportlichen Krisen zu wirken, was sich automatisch auf die unter Vertrag stehenden Spieler und damit auch Maguire auswirkte.

"Er ist einfach scheiße", sagte beispielsweise Rafael van der Vaart in seiner Funktion als TV-Experte für den niederländischen Sportsender Ziggo Sport. "Wo haben sie nach ihm gesucht? Man findet Spieler wie ihn bei jedem Amateurklub in Holland." Mit Roy Keane schaltete sich eine Klub-Legende ebenfalls in die Debatte ein und erklärte unmissverständlich: "Sein Passspiel und seine Abwehrleistung sind inakzeptabel, nicht gut genug für Manchester United."

  • Harry Maguire Manchester United 2025-26Getty

    Seit nunmehr zweieinhalb Monaten sitzt nun jedoch Michael Carrick als Verantwortlicher am Steuer der Red Devils. Die Vereinsikone folgte als Trainer im Januar auf den zwar engagierten aber oftmals sehr unglücklich wirkenden Ruben Amorim und hat es seitdem geschafft, das Ruder bei United herumzureißen. In den zehn Spielen unter seiner Regie fuhr man sieben Siege und zwei Unentschieden ein, lediglich eine einzige Begegnung, ein 1:2 gegen Newcastle Anfang März, ging verloren. In der Tabelle kletterte ManUnited aus den Untiefen des grauen Mittelfeldes bis auf Rang drei und hat mittlerweile beste Chancen, im kommenden Jahr Champions-League-Fußball zu spielen.

    Von alldem profitierte auch Maguire enorm. Während sich die Defensive unter Amorim noch äußerst wacklig präsentiert hatte und der Engländer deshalb sogar zeitweise aus der ersten Elf gepurzelt war, kassierte man seit Carricks Übernahme in der Liga nur noch elf Gegentore, also im Schnitt 1,1 pro Spiel (im Vergleich zu 1,5 zuvor). Zur Belohnung berief in England-Coach Thomas Tuchel nun nach beinahe zwei Jahren Abwesenheit wieder in den Kader der Three Lions.

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Harry Maguire verpasst die WM 2024 mit England

    "Es ist fantastisch, wieder dabei zu sein. Ich habe das vermisst, denn wenn man nicht mehr in den Kader berufen wird, nachdem man sechs oder sieben Jahre lang Stammspieler war und jedes Spiel bestritten hat, ist das hart", erklärte Maguire in einem Interview mit der Times. "Das Gespräch mit Tuchel war kurz und bündig. Er sagte nur, dass ich es aufgrund meiner Leistungen bei Manchester United absolut verdient hätte, dabei zu sein. Es war ein fantastisches Telefonat." Zwar sei er aufgrund seiner jüngsten Leistungen bei United vorsichtig optimistisch bezüglich einer Nominierung gewesen, "aber niemand wusste, ob ich noch einmal nominiert werden würde oder nicht. Meine Mutter rief mich sogar weinend aus dem Urlaub an."

    Insgesamt stand Maguire für die Three Lions 64 Mal auf dem Rasen, seine letzte Nominierung liegt allerdings schon ein wenig zurück. Beim 2:0-Sieg gegen Irland im November 2024 absolvierte er sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft, seitdem war er von Tuchels Vorgänger Gareth Southgate sowie vom Deutschen danach nicht mehr berufen worden. Auch bei der Europameisterschaft in Deutschland schaffte es Maguire nicht ins finale Aufgebot.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Harry Maguire schwärmt von Michael Carrick: "Er ist fantastisch"

    Zu verdanken sei der Aufschwung, sowohl persönlich für ihn aber natürlich auch bei seinem Klub, vor allem Carrick, dessen Änderungen am Spielsystem innerhalb kürzester Zeit ihre Früchte getragen hätten: "Ruben (Amorim; Anm.d.Red.) war wirklich gut zu mir, und ich habe so gut wie jedes Spiel unter ihm bestritten, solange ich fit war. Aber Michael hat die Formation umgestellt und lässt jetzt mit einer Viererkette spielen. Er ist fantastisch. Taktisch ist er wirklich sehr, sehr gut."

    In der Nationalmannschaft agiert England unter Tuchel ebenfalls mit einer defensiven Viererkette, was der etwas risikoreicheren Spielweise Maguires entgegenkomme. "Die beste Zeit meiner Karriere habe ich in einer Viererkette verbracht. Ich habe das Gefühl, dass ich da aggressiver und offensiver agieren kann, und das ist ein wichtiger Teil meines Spiels", so der 33-Jährige.

Häufig gestellte Fragen

Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.

Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal. 

Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).

Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17),  Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).

Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.

Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.

  • Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)

Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.

Er ist Vater zweier Töchter.

Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.

Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.

Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.

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