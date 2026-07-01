Der BVB bereitet sich offenbar hinter den Kulissen auf den Ernstfall und den Verlust von Stürmerstar Serhou Guirassy vor. Zwar gehe man eigentlich von einem Verbleib aus, ganz traue man dem Braten laut Bild aber nicht.
Falls Serhou Guirassy geht: BVB hat angeblich WM-Shootingstar aus den USA im Visier
Guirassy sondiert wohl weiter den Transfermarkt - BVB denkt an Asllani
Denn nach Angaben des Blattes sondieren Guirassy und dessen Berater-Bruder Karamba weiterhin den Markt, bei einem finanziell verführerischen Angebot eines ambitionierten Klubs sei ein Abschied längst nicht mehr ausgeschlossen. Für einige Top-Klubs ist zudem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Millionen Euro gültig.
Für den Fall, dass der Guineer geht, trifft der BVB offenbar bereits Vorkehrungen: Nach wie vor stehe bezüglich der Guirassy-Nachfolge Fisnik Asllani von Hoffenheim "ganz oben auf der Liste" der Schwarzgelben und präferiere selbst einen Wechsel zum BVB per Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro.
Allerdings sei auch RB Leipzig interessiert, weshalb der Zeitdruck auf Sportdirektor Ole Book langsam wachse. Book kennt Asllani bereits bestens aus Elversberger Zeiten. Dort spielte sich Asllani in der Saison 2024/25 bereits mit Glanzleistungen ins Schaufenster, ehe die Leihe endete und er auch im Kraichgau in seiner ersten Bundesligasaison für Furore sorgte. Zuletzt kursierten gar schon Meldungen aus dem Kosovo über einen bereits fixierten Transfer Asllanis zum BVB.
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BVB-Transfer von Folarin Balogun "finanziell realisierbar"
Neben Asllani verfolge der BVB aber nach Bild-Angaben noch eine weitere Option auf der Stürmerposition. Demnach habe sich Folarin Balogun von der AS Monaco mit seinen starken Leistungen bei der WM für die USA (zwei Tore, eine Vorlage) auf den schwarzgelben Radar gespielt.
Balogun hat noch einen Vertrag im Fürstentum bis 2028. Sollte Guirassy jedoch für die festgeschriebenen 38 Millionen Euro gehen und Asllani nicht mehr verfügbar sein, sei ein Wechsel des Amerikaners für den BVB "finanziell realisierbar", heißt es.
Balogun kommt aus einer bärenstarken Saison bei den Monegassen, in der er 19 Tore in 43 Pflichtspielen erzielte und zudem noch fünf weitere vorbereitete.
Besonders beeindruckend war einerseits sein Auftritt im Zwischenrunden-Hinspiel der Champions League gegen PSG, in dem er zwei Tore erzielte. Andererseits präsentierte sich Balogun von Mitte Februar bis Anfang Mai unglaublich treffsicher. In acht aufeinanderfolgenden Ligue-1-Spielen erzielte er jeweils ein Tor. Am Ende standen neun Tore in zehn Spielen in dieser Zeitspanne.