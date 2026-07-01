Falls Serhou Guirassy geht: BVB hat angeblich WM-Shootingstar aus den USA im Visier

Denn nach Angaben des Blattes sondieren Guirassy und dessen Berater-Bruder Karamba weiterhin den Markt, bei einem finanziell verführerischen Angebot eines ambitionierten Klubs sei ein Abschied längst nicht mehr ausgeschlossen. Für einige Top-Klubs ist zudem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Millionen Euro gültig.

Für den Fall, dass der Guineer geht, trifft der BVB offenbar bereits Vorkehrungen: Nach wie vor stehe bezüglich der Guirassy-Nachfolge Fisnik Asllani von Hoffenheim "ganz oben auf der Liste" der Schwarzgelben und präferiere selbst einen Wechsel zum BVB per Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro.

Allerdings sei auch RB Leipzig interessiert, weshalb der Zeitdruck auf Sportdirektor Ole Book langsam wachse. Book kennt Asllani bereits bestens aus Elversberger Zeiten. Dort spielte sich Asllani in der Saison 2024/25 bereits mit Glanzleistungen ins Schaufenster, ehe die Leihe endete und er auch im Kraichgau in seiner ersten Bundesligasaison für Furore sorgte. Zuletzt kursierten gar schon Meldungen aus dem Kosovo über einen bereits fixierten Transfer Asllanis zum BVB.