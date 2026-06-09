Falls es mit Kennet Eichhorn nicht klappt: BVB hat wohl spannende Alternative für das Mittelfeld im Visier

Sky berichtet, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ihn als Alternative für das defensive Mittelfeld auf dem Zettel haben. Auch die Bundesligarivalen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen seien an dem 20-Jährigen interessiert.

Delgado ist argentinischer U20-Nationalspieler (20 Einsätze, ein Tor) und gilt als großes Talent. Bereits mit 18 Jahren debütierte der spielstarke Abräumer bei den Boca-Profis und bringt es mittlerweile auf 64 Pflichtspieleinsätze. Er kann auch als Achter aufgeboten werden.

Delgados Vertrag bei Boca läuft noch bis Ende 2029. Der Spitzenklub aus Buenos Aires werde ihm bei Interesse aus Europa allerdings keine Steine in den Weg legen, heißt es. Die Rede ist von einer Ablöseforderung in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro.