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Falko Blöding

Falls es mit Kennet Eichhorn nicht klappt: BVB hat wohl spannende Alternative für das Mittelfeld im Visier

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M. Delgado

Tut sich in der BVB-Zentrale noch etwas? Neben Kennet Eichhorn wird ein weiteres Juwel aus Südamerika als Neuzugang gehandelt.

Der BVB hat ein Auge auf den argentinischen Junioren-Nationalspieler Milton Delgado von den Boca Juniors geworfen.

  • Sky berichtet, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ihn als Alternative für das defensive Mittelfeld auf dem Zettel haben. Auch die Bundesligarivalen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen seien an dem 20-Jährigen interessiert.

    Delgado ist argentinischer U20-Nationalspieler (20 Einsätze, ein Tor) und gilt als großes Talent. Bereits mit 18 Jahren debütierte der spielstarke Abräumer bei den Boca-Profis und bringt es mittlerweile auf 64 Pflichtspieleinsätze. Er kann auch als Achter aufgeboten werden.

    Delgados Vertrag bei Boca läuft noch bis Ende 2029. Der Spitzenklub aus Buenos Aires werde ihm bei Interesse aus Europa allerdings keine Steine in den Weg legen, heißt es. Die Rede ist von einer Ablöseforderung in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro.

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    BVB hat bereits zwei Südamerika-Talente verpflichtet

    Bei Borussia Dortmund laufen derweil die Personalplanungen unter Sportdirektor Ole Book auf Hochtouren, entsprechend häufen sich auch die Transfergerüchte. Das Mittelfeldzentrum gilt eigentlich nicht als große Baustelle. Jedoch mischen die Schwarzgelben im Poker um Supertalent Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC mit. Die Konkurrenz im Werben um den hochveranlagten Teenager ist allerdings groß und womöglich entscheidet sich Eichhorn gegen den BVB. Hier könnte Delgado als Alternative ins Spiel kommen.

    Der BVB hat bislang drei Transfers für die kommende Spielzeit eingetütet, darunter sind die Verpflichtungen zweier junger Südamerikaner: Linksverteidiger Kaua Prates (18) kommt vom brasilianischen Traditionsverein Cruzeiro, Mittelfeldspieler Justin Lerma (18) aus Ecuador von Independiente. Dazu gesellt sich mit dem 19 Jahre alten Joane Gadou von Red Bull Salzburg ein Innenverteidiger.

    Auf der Abgangsseite stehen bei der Borussia die Namen von Julian Brandt (30), Niklas Süle (30) und Salih Özcan (28). Sie verlassen Dortmund jeweils mit auslaufenden Verträgen.

  • Die Rekordtransfers des BVB

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffStade Rennes201635,5 Millionen Euro
    Sebastien HallerAngriffAjax Amsterdam202231 Millionen Euro
    Mats HummelsAbwehrFC Bayern201930,5 Millionen Euro
    Jobe BellinghamMittelfeldAFC Sunderland202530,5 Millionen Euro
    Jude BellinghamMittelfeldBirmingham City202030,15 Millionen Euro