Dass Sportvorstand Max Eberl eine langfristige Zukunft beim FC Bayern München hat, ist trotz einiger sehr positiven Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit offenbar keinesfalls sicher. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.
Es wird "kontrovers diskutiert": Bahnt sich beim FC Bayern München ein absoluter Personal-Hammer an?
FC Bayern: Zukunft von Max Eberl wird intern "kontrovers diskutiert"
Das Blatt beziffert die Chancen, dass Eberl über das Ende seines aktuellen Vertrages im Sommer 2027 hinaus bei Bayern bleibt, auf 50:50. Intern werde "kontrovers diskutiert", ob die Zusammenarbeit mit Eberl weiter ausgedehnt werden soll.
Die sportliche Entwicklung des Vereins ist dabei kein Grund für die Zweifel. Eberl, der seinen Job Anfang März 2024 angetreten hatte, steht federführend für einige sehr gute Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit. Das sehe man auch bei den anderen FCB-Bossen so, schreibt die Sport Bild.
Beispielsweise fädelte Eberl die zunächst skeptisch beäugte Installation von Erfolgstrainer Vincent Kompany ein, unter dem Bayern die nationale Dominanz wiedererlangte und sich auch im internationalen Vergleich mit den besten Klubs Europas nicht verstecken muss. Zudem holten Eberl und Co. mit Michael Olise und Luis Diaz zwei prägende Figuren des imposanten Bayern-Spiels.
- Getty
FC Bayern München: Aufsichtsrat hat wohl kein uneingeschränktes Vertrauen zu Max Eberl
Das Problem aber laut Sport Bild: Absolutes Vertrauen soll es zwischen den anderen FCB-Verantwortlichen und Eberl nicht geben. Ein Hauptkritikpunkt des Aufsichtsrats sei dabei, dass der Sportvorstand diesen bei wichtigen Transferentscheidungen zu spät hinzuziehe. Zudem soll Eberl dem Aufsichtsrat beim Forcieren von Vertragsabschlüssen zuweilen zu schnell handeln.
Als Beispiel für das angespannte Verhältnis zwischen Eberl und Aufsichtsrat nennt die Sport Bild die Situation um Nils Schmadtke. Der Leiter der Scouting-Abteilung beim Rekordmeister gilt als enger Vertrauter von Eberl, weshalb jener ihn gerne langfristig gebunden hätte. Schmadtke wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag aber wohl nur um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängern - dann läuft auch Eberls derzeitiges Arbeitspapier aus.
Über dessen Verlängerung wird Bayerns Aufsichtsrat bei seiner nächsten Sitzung im Mai beraten. Sollte man sich dafür entscheiden, mit Eberl weiterzumachen, würden Unternehmungen dahingehend ab August konkreter werden, heißt es. Falls es zur Trennung kommt, müsste der FCB laut Sport Bild nicht zwingend einen Nachfolger verpflichten.
So würde man stattdessen auch das Duo aus Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und dem aktuellen Sportdirektor Christoph Freund als ausreichende Besetzung ansehen. Beide Verträge laufen zwar ebenfalls 2027 aus, bei beiden scheint eine langfristige Zukunft an der Säbener Straße aber wahrscheinlicher als bei Eberl: Während Dreesens Verlängerung lediglich Formsache sei, hat Freund laut Sport Bild "extrem gute Aussichten" auf einen neuen Vertrag. Der Österreicher war ein halbes Jahr vor Eberl im September 2023 zum FCB gekommen.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- 14. März: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern (Bundesliga)
- 18. März: FC Bayern vs. Atalanta (Champions League)
- 21. März: FC Bayern vs. Union Berlin (Bundesliga)
- 4. April: SC Freiburg vs. FC Bayern (Bundesliga)
