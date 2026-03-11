Es wird "kontrovers diskutiert": Bahnt sich beim FC Bayern München ein absoluter Personal-Hammer an?

Das Problem aber laut Sport Bild: Absolutes Vertrauen soll es zwischen den anderen FCB-Verantwortlichen und Eberl nicht geben. Ein Hauptkritikpunkt des Aufsichtsrats sei dabei, dass der Sportvorstand diesen bei wichtigen Transferentscheidungen zu spät hinzuziehe. Zudem soll Eberl dem Aufsichtsrat beim Forcieren von Vertragsabschlüssen zuweilen zu schnell handeln.

Als Beispiel für das angespannte Verhältnis zwischen Eberl und Aufsichtsrat nennt die Sport Bild die Situation um Nils Schmadtke. Der Leiter der Scouting-Abteilung beim Rekordmeister gilt als enger Vertrauter von Eberl, weshalb jener ihn gerne langfristig gebunden hätte. Schmadtke wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag aber wohl nur um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängern - dann läuft auch Eberls derzeitiges Arbeitspapier aus.

Über dessen Verlängerung wird Bayerns Aufsichtsrat bei seiner nächsten Sitzung im Mai beraten. Sollte man sich dafür entscheiden, mit Eberl weiterzumachen, würden Unternehmungen dahingehend ab August konkreter werden, heißt es. Falls es zur Trennung kommt, müsste der FCB laut Sport Bild nicht zwingend einen Nachfolger verpflichten.

So würde man stattdessen auch das Duo aus Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und dem aktuellen Sportdirektor Christoph Freund als ausreichende Besetzung ansehen. Beide Verträge laufen zwar ebenfalls 2027 aus, bei beiden scheint eine langfristige Zukunft an der Säbener Straße aber wahrscheinlicher als bei Eberl: Während Dreesens Verlängerung lediglich Formsache sei, hat Freund laut Sport Bild "extrem gute Aussichten" auf einen neuen Vertrag. Der Österreicher war ein halbes Jahr vor Eberl im September 2023 zum FCB gekommen.