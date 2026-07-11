Bleiben ausgerechnet beim WM-Finale einige Plätze im Stadion leer? Bislang ist das Endspiel nämlich noch nicht ausverkauft. Obwohl das Spiel im MetLife Stadium in East Rutherford (New York) zeitweise schon als ausverkauft gelistet war, scheint der ein oder andere Ticketinhaber wieder abgesprungen zu sein. Am Freitag hatte die FIFA nach Angaben der Nachrichtenagentur AP fast 1.200 Tickets der Kategorie 2 wieder im Verkauf.
Es werden utopische Ticketpreise aufgerufen: Leere Ränge im WM-Finale?
WM-Finale: Preise auf dem Zweitmarkt explodieren
Der Preis für die Plätze in fünf Blöcken des Oberrangs entlang der Seitenlinien betrug jeweils 7.380 US-Dollar Euro. Auch in der Kategorie 1 konnte noch zugeschlagen werden, wenn es der Geldbeutel hergab. Der Kostenpunkt? Zwischen 19.995 und 32.970 US-Dollar. Darüber hinaus waren noch Lounge-Tickets für schlappe 34.500 bzw. 32.500 US-Dollar im Angebot. Immerhin inklusive Speisen und Getränken.
Wiederverkaufstickets lagen auf dem FIFA-Marktplatz dagegen zwischen 7.440,50 und sagenhaften 11.499.998,85 US-Dollar. Der Zweitmarkt wird nicht von der FIFA festgelegt, die Verkäufer können den Preis also je nach Angebot und Nachfrage selbst bestimmen. Dennoch gehen 15 Prozent der Verkaufssumme an den Weltverband.
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Gianni Infantino vor der WM: "Unsere Ticketpreise sind angemessen"
Warum plötzlich so viele Tickets wieder zur Verfügung standen, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage ließ die FIFA gegenüber AP unbeantwortet. Gut möglich, dass die horrenden Preise dafür sorgen, dass einige Karten noch nicht verkauft wurden. Schließlich hatten die Ticketkosten schon vor WM-Beginn für mächtig Diskussionsstoff gesorgt.
Dabei gab sich FIFA-Präsident Gianni Infantino vor WM-Start noch zuversichtlich. "Wir haben über sechs Millionen Tickets verkauft, die Anfrage war unglaublich. Da möchte ich allen Fans danken, die ein Ticket gekauft haben, um bei der WM dabei zu sein", sagte er auf einer Pressekonferenz und betonte: "Es ist ein tolles Event und eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Unser Startpreis, der bei 60 Dollar liegt, ist der niedrigste aller Play-offs im US-Sport. Unser Durchschnittspreis liegt bei unter 500 Dollar und auch das ist weniger als in den Play-offs. Auf dem Zweitmarkt werden die Tickets natürlich für höhere Preise verkauft. Unsere Ticketpreise sind angemessen. Sie wurden von vielen Experten analysiert und entschieden."
WM 2026, Turnierbaum: Der Weg ins Finale
Runde Begegnung Viertelfinale Frankreich 2:0 Marokko Viertelfinale Spanien 2:1 Belgien Viertelfinale Norwegen - England Viertelfinale Argentinien - Schweiz Halbfinale Frankreich - Spanien Halbfinale Norwegen/England - Argentinien/Schweiz Finale Frankreich/Spanien - Norwegen/England/ Argentinien/Schweiz
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