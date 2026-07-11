Es werden utopische Ticketpreise aufgerufen: Leere Ränge im WM-Finale?

Warum plötzlich so viele Tickets wieder zur Verfügung standen, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage ließ die FIFA gegenüber AP unbeantwortet. Gut möglich, dass die horrenden Preise dafür sorgen, dass einige Karten noch nicht verkauft wurden. Schließlich hatten die Ticketkosten schon vor WM-Beginn für mächtig Diskussionsstoff gesorgt.

Dabei gab sich FIFA-Präsident Gianni Infantino vor WM-Start noch zuversichtlich. "Wir haben über sechs Millionen Tickets verkauft, die Anfrage war unglaublich. Da möchte ich allen Fans danken, die ein Ticket gekauft haben, um bei der WM dabei zu sein", sagte er auf einer Pressekonferenz und betonte: "Es ist ein tolles Event und eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Unser Startpreis, der bei 60 Dollar liegt, ist der niedrigste aller Play-offs im US-Sport. Unser Durchschnittspreis liegt bei unter 500 Dollar und auch das ist weniger als in den Play-offs. Auf dem Zweitmarkt werden die Tickets natürlich für höhere Preise verkauft. Unsere Ticketpreise sind angemessen. Sie wurden von vielen Experten analysiert und entschieden."