"Es ist ein Fiasko": Weltmeister kritisiert Superstar von Real Madrid hart

"Es ist nicht allein Mbappes Schuld, aber trotz allem hat er mit seiner Ankunft die Real-Kabine mit Egoismus gefüllt. Es ist ein Fiasko", sagte Petit als TV-Experte nach dem Aus der Madrilenen in der Champions League gegen den FC Bayern München (4:6 nach Hin- und Rückspiel).

Mbappe wechselte im Sommer 2024 ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Real Madrid. Seit seiner Ankunft konnten die Blancos - abgesehen von kleineren Titeln wie dem UEFA Super Cup und dem FIFA Intercontinental Cup - noch keine nennenswerte Trophäe gewinnen.

Ausgerechnet sein Ex-Klub PSG blüht derweil ohne ihn auf: In der ersten Saison nach Mbappes Abgang holten die Pariser direkt das Triple - gekrönt vom Triumph in der Champions League.

Individuell liefert Mbappe zwar weiterhin auf höchstem Niveau - 46 Torbeteiligungen (40 Tore, 6 Assists) in nur 39 Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache. Doch die Kritik lautet häufig, dass das Spiel der Mannschaft darunter leidet. So wirkt etwa Sturmkollege Vinicius Junior im Vergleich zu seiner Weltfußballer-Saison nur noch wie ein Schatten seiner selbst. Auch Jude Bellingham kommt an seine starke Debütsaison bei Real (27 Tore und 15 Vorlagen in 2023/24) nicht ran.