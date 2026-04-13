Es gibt gleich mehrere Probleme: Muss Max Eberl den FC Bayern München verlassen?

Nach Informationen des kicker wird das Gremium des deutschen Rekordmeisters um Präsident Herbert Hainer, Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge neben der obligatorischen Planung des Transfersommers auch über die Zukunft der aktuellen Führungsetage diskutieren, wenn es Ende Mai turnusmäßig tagt.

Ab 1. Juli, wenn Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und CEO Jan-Christian Dreesen ins letzte Vertragsjahr gehen, sollen konkrete Gespräche über deren Zukunft geführt werden. Eine Weiterbeschäftigung Freunds sei grundsätzlich angedacht, heißt es im kicker. Man sei mit der Arbeit des Österreichers zufrieden, der sich künftig mit Campus-Chef Jochen Sauer und dem neuen Leiter der Nachwuchsarbeit Michael Wiesinger um die Geschicke am NLZ kümmern wird.

Allerdings sei es fraglich, dass Freund noch mittel- bis langfristig lange an der Seite von Eberl arbeite. Das Verhältnis zwischen beiden sei angespannt, die Differenzen sollen sich gar häufen. Der Wunsch, beide könnten ein ähnliches Zweiergespann wie Hoeneß und Rummenigge bilden, habe sich bislang nicht erfüllt. Stattdessen schreibt der kicker von einer "Zwangsehe". Während es hinter den Kulissen brodeln würde, soll die Mannschaft davon nicht beeinflusst werden. Zunächst liege die volle Konzentration auf den anstehenden Entscheidungen in der Champions League (Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid) und im DFB-Pokal (Halbfinale gegen Bayer Leverkusen).

Es hätten sich zwei Lager gebildet. Auf der einen Seite stünden Eberl und Scouting-Leiter Nils Schmadtke, dessen Arbeitspapier kürzlich bis 2027 verlängert worden sein soll - auf der anderen Freund und dessen langjähriger Weggefährte Sauer, die gemeinsam schon bei RB Salzburg eng zusammenarbeiteten. Die Ursache des Zwists: Nachdem Eberl ein halbes Jahr nach Freund bei den Bayern unterschrieben hatte, installierte er nach und nach Vertraute, denen zudem eine Nähe zu Berater Marc Kosicke nachgesagt wird. Darunter Markus Weinzierl (Sportlicher Leiter NLZ, Vertrag läuft nach der Saison aus), Andre Hechelmann (Chefscout, jetzt in Mönchengladbach), Christoph Kresse (Scout) und eben Schmadtke.