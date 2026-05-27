Erster Sommer-Neuzugang fast fix: Manchester United holt offenbar Serie-A-Star

Nach Informationen von Fabrizio Romano hat der Klub aus der englischen Premier League mit Ederson von Atalanta Bergamo bereits eine persönliche Einigung erzielt.
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Der brasilianische Mittelfeldspieler will demnach unbedingt Ins Old Trafford wechseln und hat deshalb Gespräche mit anderen, ebenfalls interessierten Klubs ausgesetzt, um United den Vorrang zu gewähren.
Der 26-Jährige befindet sich schon seit längerem auf der Wunschliste von Manchester United, nach dem Bekenntnis des Spielers liegt es nun an den Red Devils, die nächsten nötigen Schritte einzuleiten.
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Ederson bei Atalanta nur noch bis 2027 unter Vertrag
Während die Konditionen zwischen Ederson und ManUnited kein Hindernis mehr darstellen dürften, müssen sich die beiden Vereine noch auf die Höhe einer Ablösesumme einigen. Der zentrale Mittelfeldspieler steht nur noch bis 2027 bei Atalanta unter Vertrag, die Italiener stehen dementsprechend schon ein wenig unter Druck, um ihn im kommenden Jahr nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen.
Dem Vernehmen nach fordert Bergamo eine Summe von rund 45 Millionen Euro für den 26-Jährigen, wobei zu einer festgeschriebenen Ablöse noch Bonus-Zahlungen hinzukommen könnten.
Atalanta ist nach der verpassten Qualifikation für die Champions League auf Einnahmen angewiesen, um den Umbruch des Kaders voranzutreiben. Auch deshalb könnte es zu einer schnellen Einigung im Poker kommen.