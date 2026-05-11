Erneut heftige Kritik: Ist Antonio Rüdiger seiner DFB-Rolle bei der WM nicht würdig?

"Für mich muss ein Führungsspieler ein Vorbild sein und die Richtung vorgeben", sagte Schult im Interview mit der Plattform WEB.DE News: Rüdiger sei ein "emotionaler Leader, aber aus meiner Sicht teilweise drüber und in manchen Situationen auch unfair. Das passt für mich nicht zur Rolle als Vizekapitän der Nationalmannschaft", führte die 35-Jährige aus.

Ihrer Meinung nach hätte Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Vergangenheit mitunter gar auf eine Berufung Rüdigers verzichten können. Der 33-Jährige habe viele einzelne Auffälligkeiten gehabt, "die man in der Summe durchaus hätte zum Anlass nehmen können, ihn auch einmal nicht zu nominieren", sagte sie Olympiasiegerin von 2016. Zuletzt war Rüdiger von Nagelsmann mit Blick auf die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zum ersten Ersatzmann in der Innenverteidigung hinter Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck degradiert worden.