Die frühere Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult sieht den Innenverteidiger daher nicht geeignet für die Rolle als Vizekapitän bei der deutschen Nationalmannschaft.
Erneut heftige Kritik: Ist Antonio Rüdiger seiner DFB-Rolle bei der WM nicht würdig?
Antonio Rüdiger "in manchen Situationen auch unfair"
"Für mich muss ein Führungsspieler ein Vorbild sein und die Richtung vorgeben", sagte Schult im Interview mit der Plattform WEB.DE News: Rüdiger sei ein "emotionaler Leader, aber aus meiner Sicht teilweise drüber und in manchen Situationen auch unfair. Das passt für mich nicht zur Rolle als Vizekapitän der Nationalmannschaft", führte die 35-Jährige aus.
Ihrer Meinung nach hätte Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Vergangenheit mitunter gar auf eine Berufung Rüdigers verzichten können. Der 33-Jährige habe viele einzelne Auffälligkeiten gehabt, "die man in der Summe durchaus hätte zum Anlass nehmen können, ihn auch einmal nicht zu nominieren", sagte sie Olympiasiegerin von 2016. Zuletzt war Rüdiger von Nagelsmann mit Blick auf die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zum ersten Ersatzmann in der Innenverteidigung hinter Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck degradiert worden.
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Nagelsmanns Kommunikation "von außen nicht immer komplett nachvollziehbar"
Unterdessen machte Schult auch bei Nagelsmann Entwicklungspotenzial aus - in Sachen Kommunikation: "Es kommt vor, dass er Argumente für einen Spieler anführt, die er wenige Wochen oder Monate später in ähnlicher Form gegen denselben oder einen anderen Spieler verwendet. Das ist von außen nicht immer komplett nachvollziehbar", sagte die langjährige Keeperin des VfL Wolfsburg.
Dass sich Nagelsmann bei Deniz Undav entschuldigte, den er trotz eines Treffers beim Ländersiel gegen Ghana Ende März öffentlich kritisiert hatte, bewertete Schult indes positiv: "Ich finde es grundsätzlich gut, dass Julian Nagelsmann bereit ist, Dinge noch einmal aufzuarbeiten."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".