Der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich deutlich für eine WM-Teilnahme von Chris Führich ausgesprochen.
Er wurde zuletzt nur nachnominiert: Julian Nagelsmann wird WM-Berufung von Bundesligastar dringend empfohlen
Chris Führich ist beim VfB Stuttgart wieder konstant in Form
"Der ist so gut drauf. Der muss mit zur WM", betonte Hamann am Samstagnachmittag bei Sky mit Blick auf den Offensivspieler des VfB Stuttgart.
Führich durchlebte in den ersten Monaten dieser Saison eine komplizierte Phase, büßte zeitweise seinen Stammplatz beim VfB ein. Nun sei der Stuttgarter aber "wieder so gut drauf", betonte Hamann, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht an ihm vorbei kommen dürfte. "Der muss mitfahren", unterstich der einstige Mittelfeldspieler nochmals.
Führich war im gesamten Jahr 2025 nicht für das DFB-Team nominiert worden. Mit seiner starken Spielzeit 2023/24 für den VfB hatte sich der Flügelspieler für die Nationalmannschaft empfohlen, feierte im Oktober 2023 sein Länderspieldebüt und war im Sommer 2024 Teil von Deutschlands Kader bei der Heim-EM. Dabei kam er zu einem Kurzeinsatz, wurde im Gruppenspiel gegen Ungarn (2:0) eingewechselt.
Insgesamt hat Führich bisher neun Länderspiele absolviert, ein Tor gelang ihm dabei noch nicht. Bei den Testspielen Ende März gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) war der 28-Jährige erstmals seit fast eineinhalb Jahren wieder dabei, durfte gegen Ghana eine halbe Stunde lang mitwirken. Allerdings hatte Nagelsmann ursprünglich erneut auf Führich verzichtet, der nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Dortmunders Felix Nmecha aber nachnominiert wurde.
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Mit Chris Führich? WM-Kader wird Ende Mai bekanntgegeben
In den vergangenen Wochen tat Führich einiges dafür, seine WM-Chancen zu steigern. Im Verein ist er wieder gesetzt und zeigt konstant gute Leistungen, in den vergangenen vier Bundesligaspielen kam er auf drei Tore und einen Assist. Insgesamt steht er diese Saison aktuell bei acht Treffern und acht Vorlagen in 49 Einsätzen. Nagelsmann wird seinen WM-Kader am 21. Mai bekanntgeben.
Am Samstag steuerte Führich auch ein Tor zum 3:3 bei der TSG Hoffenheim bei. Die Stuttgarter kamen dabei kurz vor Schluss noch zum Ausgleichstreffer und holten doch noch einen wichtigen Punkt gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Qualifikation zur Champions League.
Das DFB-Team absolviert vor WM-Start noch zwei Testspiele: Am 31. Mai gegen Finnland und am 6. Juni gegen Co-Gastgeber USA. Das erste Gruppenspiel gegen Curacao steht dann am 14. Juni an, die beiden weiteren Vorrundengegner sind Elfenbeinküste und Ecuador.