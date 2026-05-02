Er wurde zuletzt nur nachnominiert: Julian Nagelsmann wird WM-Berufung von Bundesligastar dringend empfohlen

"Der ist so gut drauf. Der muss mit zur WM", betonte Hamann am Samstagnachmittag bei Sky mit Blick auf den Offensivspieler des VfB Stuttgart.

Führich durchlebte in den ersten Monaten dieser Saison eine komplizierte Phase, büßte zeitweise seinen Stammplatz beim VfB ein. Nun sei der Stuttgarter aber "wieder so gut drauf", betonte Hamann, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht an ihm vorbei kommen dürfte. "Der muss mitfahren", unterstich der einstige Mittelfeldspieler nochmals.

Führich war im gesamten Jahr 2025 nicht für das DFB-Team nominiert worden. Mit seiner starken Spielzeit 2023/24 für den VfB hatte sich der Flügelspieler für die Nationalmannschaft empfohlen, feierte im Oktober 2023 sein Länderspieldebüt und war im Sommer 2024 Teil von Deutschlands Kader bei der Heim-EM. Dabei kam er zu einem Kurzeinsatz, wurde im Gruppenspiel gegen Ungarn (2:0) eingewechselt.

Insgesamt hat Führich bisher neun Länderspiele absolviert, ein Tor gelang ihm dabei noch nicht. Bei den Testspielen Ende März gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) war der 28-Jährige erstmals seit fast eineinhalb Jahren wieder dabei, durfte gegen Ghana eine halbe Stunde lang mitwirken. Allerdings hatte Nagelsmann ursprünglich erneut auf Führich verzichtet, der nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Dortmunders Felix Nmecha aber nachnominiert wurde.



