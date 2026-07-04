Er verkündet es selbst: Erste Entscheidung bei Bayern-Star Joao Palhinha ist gefallen

Der 30-Jährige machte seinen Abschied am Freitag selbst in den sozialen Netzwerken öffentlich. Der Premier-League-Klub verzichtete damit auf die ursprünglich vereinbarte Kaufoption.

In seinem Post auf Instagram dankte Palhinha vor allem den Fans. "Für Tottenham zu spielen, hat mein Leben tiefgreifend geprägt", schrieb der Mittelfeldspieler: "Ich habe immer versucht, auf die bestmögliche Weise all die Zuneigung, den Respekt und das Vertrauen zurückzuzahlen, die ihr mir auf und neben dem Platz entgegengebracht habt. Ihr seid es, die die Flamme dieses Klubs Saison für Saison am Brennen haltet."