Er passt perfekt ins Profil: Cesc Fabregas will angeblich Star des FC Liverpool nach Como holen

Trotz eines noch bis 2028 gültigen Vertrags stehen die Zeichen erneut auf Trennung. Wenngleich die Entlassung des bisherigen Cheftrainers Arne Slot bei Chiesa und die anstehende Verpflichtung von Ex-Bournemouth-Coach Andoni Iraola die Hoffnungen auf einen verspäteten Durchbruch an der Anfield Road wieder aufkeimen lassen könnte.

Bereits im ersten Jahr nach seinem Zwölf-Millionen-Euro-Transfer von Juventus nach Liverpool 2024 erlebte der Flügelstürmer eine durchwachsene Spielzeit und wurde mit einem schnellen Abschied in Verbindung gebracht. Chiesa aber betonte immer wieder, sich bei den Reds durchsetzen zu wollen. Die vergangene Saison könnte dies geändert haben.

In Liverpools Kader dürfte sich in den nächsten Wochen und Monaten erneut eine Menge tun. Unter anderem verlässt Superstar Mohamed Salah (33) den Verein nach neun Jahren. Theoretisch wird also Chiesas Paradeposition auf dem rechten Flügel frei. Es gilt allerdings als ausgemacht, dass der entthronte englische Meister dort einen neuen Topstar verpflichten wird. Als Wunschkandidat gilt Senkrechtstarter Yan Diomande (19) von Bundesligist RB Leipzig.

Chiesa stammt aus der Jugend der Fiorentina und avancierte dort zu einem Star der Serie A. 2021 wurde er mit Italien Europameister und wechselte ein Jahr später für knapp 45 Millionen Euro Ablöse zu Juve. Die Bianconeri gelten wie Como aktuell als interessiert. Außerdem wird Chiesa noch bei der Roma, Milan und Napoli als Neuzugang für die kommende Saison gehandelt.