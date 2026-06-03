Como 1907 denkt über einen Transfer des italienischen Nationalspielers Federico Chiesa nach. Das berichtet Calciomercato.
Er passt perfekt ins Profil: Cesc Fabregas will angeblich Star des FC Liverpool nach Como holen
Der Klub von Erfolgstrainer Cesc Fabregas qualifizierte sich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die Serie A sensationell für die Champions League und will entsprechend seinen Kader aufrüsten.
Weil bei Como kaum italienische Spieler unter Vertrag stehen, muss der Klub bei Neuverpflichtungen wegen der Home-Grown-Regularien der UEFA auch ein Augenmerk auf die Herkunft legen. Chiesa passt hier voll ins Profil.
Der 28-Jährige hat eine weitere enttäuschende Saison in Liverpool hinter sich. Zwar absolvierte er 36 Pflichtspiele, stand jedoch nur fünfmal in der Startformation, einmal davon in der Premier League. Er erzielte drei Tore und lieferte drei Vorlagen.
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Federico Chiesa kam von Juventus zum FC Liverpool
Trotz eines noch bis 2028 gültigen Vertrags stehen die Zeichen erneut auf Trennung. Wenngleich die Entlassung des bisherigen Cheftrainers Arne Slot bei Chiesa und die anstehende Verpflichtung von Ex-Bournemouth-Coach Andoni Iraola die Hoffnungen auf einen verspäteten Durchbruch an der Anfield Road wieder aufkeimen lassen könnte.
Bereits im ersten Jahr nach seinem Zwölf-Millionen-Euro-Transfer von Juventus nach Liverpool 2024 erlebte der Flügelstürmer eine durchwachsene Spielzeit und wurde mit einem schnellen Abschied in Verbindung gebracht. Chiesa aber betonte immer wieder, sich bei den Reds durchsetzen zu wollen. Die vergangene Saison könnte dies geändert haben.
In Liverpools Kader dürfte sich in den nächsten Wochen und Monaten erneut eine Menge tun. Unter anderem verlässt Superstar Mohamed Salah (33) den Verein nach neun Jahren. Theoretisch wird also Chiesas Paradeposition auf dem rechten Flügel frei. Es gilt allerdings als ausgemacht, dass der entthronte englische Meister dort einen neuen Topstar verpflichten wird. Als Wunschkandidat gilt Senkrechtstarter Yan Diomande (19) von Bundesligist RB Leipzig.
Chiesa stammt aus der Jugend der Fiorentina und avancierte dort zu einem Star der Serie A. 2021 wurde er mit Italien Europameister und wechselte ein Jahr später für knapp 45 Millionen Euro Ablöse zu Juve. Die Bianconeri gelten wie Como aktuell als interessiert. Außerdem wird Chiesa noch bei der Roma, Milan und Napoli als Neuzugang für die kommende Saison gehandelt.
Die Rekordverkäufe des FC Liverpool:
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Philippe Coutinho Mittelfeld FC Barcelona 2018 135 Millionen Euro Luis Suarez Angriff FC Barcelona 2014 81,72 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Bayern 2025 70 Millionen Euro Raheem Sterling Angriff Manchester City 2015 63,7 Millionen Euro Fernando Torres Angriff FC Chelsea 2011 58,5 Millionen Euro