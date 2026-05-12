Über kaum eine andere Position im DFB-Team wurde in den vergangenen Wochen so intensiv diskutiert wie über die des Torhüters - wer ist die deutsche Nummer eins bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko? Ex-Nationalspieler Mario Basler bringt nun einen überraschenden Namen für die Position zwischen den Pfosten ins Spiel.
"Er muss bei der WM im Tor stehen!" Sensation um Torhüter des FC Bayern in der deutschen Nationalmannschaft?
Basler über Urbig: "Performt seit Wochen auf höchstem Niveau"
"Ich würde mir wünschen, dass Julian Nagelsmann endlich mal aus der Versenkung rauskommt und klar sagt: Das ist meine Nummer eins", forderte Basler in seinem Podcast Basler ballert. Nachdem eigentlich Oliver Baumann als vermeintlicher Stammkeeper gilt, ließ der Bundestrainer für den von Medien und Fans oftmals geforderten Manuel Neuer eine Hintertür offen.
Basler würde aber weder Baumann noch Neuer zwischen die Pfosten stellen, sondern Neuers Bayern-Ersatzmann Jonas Urbig. "Wenn ich mir die Form aktuell anschaue, dann muss Jonas Urbig bei der WM im Tor stehen", erklärte er. "Der Junge performt seit Wochen auf höchstem Niveau, hat Drucksituationen bestanden und strahlt für sein Alter eine unglaubliche Ruhe aus."
"Als hätte er zehn Jahre Bundesliga hinter sich!" Lob für Bayerns Urbig
Als Neuer-Vertreter wusste Urbig in den letzten Bundesliga-Spielen in der Tat zu überzeugen, gegen Wolfsburg hielt er mit einigen Glanzparaden den 1:0-Sieg der Bayern fest. "Der Junge hat keine Angst. Das siehst du sofort. Der spielt, als hätte er schon zehn Jahre Bundesliga hinter sich. Genau solche Typen brauchst du bei einem Turnier", bekräftigte Basler.
Deshalb sehe Basler, der sich allgemein für mehr jüngere Spieler ausspricht, Urbig auch "ganz klar" vor Nübel, wobei Baumann "erfahren genug ist, um auch als Nummer zwei wichtig für die Mannschaft zu sein."
"Wir reden seit Wochen nur darüber, dass junge Spieler ihre Chance bekommen müssen. Dann musst du das irgendwann auch mal machen. Und zwar nicht nur bei Feldspielern wie Lennart Karl und Said El Mala", so Basler weiter und fragte: "Warum soll ein junger Torwart nicht auch Deutschlands Nummer eins werden?"
Urbig musste DFB-Team verletzungsbedingt absagen
Urbig war für die Testspiele im März neben Baumann und Alexander Nübel sogar erstmals von Nagelsmann nominiert worden, musste dann aber verletzungsbedingt kurzfristig passen und wieder abreisen. Basler glaubt zudem fest daran, dass Urbig "früher oder später sowieso die Nummer eins" werde. Deshalb solle man "jetzt auch im DFB-Team den nächsten Schritt gehen".
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.