"Er muss bei der WM im Tor stehen!" Sensation um Torhüter des FC Bayern in der deutschen Nationalmannschaft?

Als Neuer-Vertreter wusste Urbig in den letzten Bundesliga-Spielen in der Tat zu überzeugen, gegen Wolfsburg hielt er mit einigen Glanzparaden den 1:0-Sieg der Bayern fest. "Der Junge hat keine Angst. Das siehst du sofort. Der spielt, als hätte er schon zehn Jahre Bundesliga hinter sich. Genau solche Typen brauchst du bei einem Turnier", bekräftigte Basler.

Deshalb sehe Basler, der sich allgemein für mehr jüngere Spieler ausspricht, Urbig auch "ganz klar" vor Nübel, wobei Baumann "erfahren genug ist, um auch als Nummer zwei wichtig für die Mannschaft zu sein."

"Wir reden seit Wochen nur darüber, dass junge Spieler ihre Chance bekommen müssen. Dann musst du das irgendwann auch mal machen. Und zwar nicht nur bei Feldspielern wie Lennart Karl und Said El Mala", so Basler weiter und fragte: "Warum soll ein junger Torwart nicht auch Deutschlands Nummer eins werden?"