"Noel hat sich an unserem FC Bayern Campus und in seiner Zeit bei Hannover 96 kontinuierlich weiterentwickelt und möchte nun in Frankfurt die nächste Stufe nehmen, indem er beständig Bundesliga spielen kann. Solche Beispiele machen deutlich, wie Talente über den FC Bayern den Sprung in den Profifußball schaffen. Wir wünschen Noel für seine Zukunft alles Gute", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl zitiert.

Der in der Jugendabteilung von Hertha BSC ausgebildete Aseko hatte sich 2022 Bayern München angeschlossen, von wo aus er ab Februar 2025 an Hannover 96 verliehen wurde. Bei den Niedersachsen kam er in eineinhalb Jahren auf 33 Zweitligaspiele und zählte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal des Tabellenvierten.



