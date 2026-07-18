Es hatte sich bereits abgezeichnet, nun steht der Abgang von Noel Aseko vom FC Bayern München fest. Wie der Rekordmeister in einer Mitteilung bekannt gab, wechselt der zentrale Mittelfeldspieler zum Bundesligakonkurrenten Eintracht Frankfurt. Die Ablösesumme beläuft sich nach kicker-Informationen auf rund 13 Millionen Euro. Auch die Eintracht bestätigte den Transfer und gab bekannt, dass Aseko einen Vertrag bis 2031 unterschrieben hat.
"Er möchte nun die nächste Stufe nehmen": FC Bayern verkündet nächsten Sommerabgang
"Noel hat sich an unserem FC Bayern Campus und in seiner Zeit bei Hannover 96 kontinuierlich weiterentwickelt und möchte nun in Frankfurt die nächste Stufe nehmen, indem er beständig Bundesliga spielen kann. Solche Beispiele machen deutlich, wie Talente über den FC Bayern den Sprung in den Profifußball schaffen. Wir wünschen Noel für seine Zukunft alles Gute", wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl zitiert.
Der in der Jugendabteilung von Hertha BSC ausgebildete Aseko hatte sich 2022 Bayern München angeschlossen, von wo aus er ab Februar 2025 an Hannover 96 verliehen wurde. Bei den Niedersachsen kam er in eineinhalb Jahren auf 33 Zweitligaspiele und zählte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal des Tabellenvierten.
Aseko reiht sich in Bayerns Abgangsliste ein
Dabei steuerte der 23-malige Juniorennationalspieler, der zuletzt fünf Mal in der U21 des DFB auflief, in der Liga drei Tore und sechs Vorlagen bei. Die Niedersachsen machten daraufhin von ihrer Kaufoption Gebrauch. Der FC Bayern ließ den Youngster jedoch nicht dauerhaft ziehen, sondern zog seinerseits die vertraglich vereinbarte Rückkaufklausel und holte ihn zunächst an die Säbener Straße zurück.
Für den Rekordmeister ist Asekos Wechsel der nächste Abgang in diesem Sommer. Zuvor hatten bereits Daniel Peretz (FC Southampton), Alexander Nübel (Besiktas), Jonah Kusi-Asare (FC Fulham), Leon Goretzka (vereinslos), Raphael Guerreiro (vereinslos) und Nicolas Jackson (nach Leihende) den Verein verlassen. Dem gegenüber stehen bislang die Verpflichtungen von Ismael Saibari und Nathaniel Brown.
Am Montag nimmt der FC Bayern die Vorbereitung auf die neue Saison auf, ehe am 25. Juli das erste Testspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden ansteht.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.