"Er könnte ein Baustein sein": FC Bayern wird Abwehrspieler aus der Premier League ans Herz gelegt

Vor seinem Wechsel zu den Cityzens lief der 24 Jahre alte kroatische Nationalspieler zwischen 2021 und 2023 für RB Leipzig auf.

Trotz der warmen Worte von Matthäus gibt es für den FC Bayern allerdings noch einen großen Haken beim möglichen Interesse an Gvardiol: Manchester City hat für seinen Spieler, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, angeblich eine Ablösesumme in Höhe von 90 Millionen Euro aufgerufen.