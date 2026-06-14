Das berichtet die italienische Sportzeitung Tuttosport. Demnach rechnen die Klub-Verantwortlichen der Nerazzurri im Sommer mit dem Verlust einiger Innenverteidiger - und wollen reagieren. Dabei sei der 18 Jahre alte Reggiani einer der Kandidaten.
Er ist einer der Kandidaten: Italienischer Topklub offenbar scharf auf Top-Talent des BVB
Der Abwehrspieler hatte in der vergangenen Saison beim BVB sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben und auch schon sein erstes Tor für die Schwarz-Gelben erzielt.
Seine Leistungen wurden in Dortmund mit seinem ersten Profivertrag belohnt - und sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft durfte er auch schon geben. Vor WM-Beginn spielt er in einem Test gegen Griechenland erstmals für die Azzurri, die in diesem Duell jedoch auf zahlreiche Stammkräfte verzichtet hatten.
Lässt der BVB Reggiani einfach ziehen?
Für die Dortmunder gibt es jedoch keinerlei Anlass, Reggiani in diesem Sommer ziehen zu lassen - wenn die Ablösesumme nicht außergewöhnlich hoch sein sollte. Reggiani hat sich bereits einen Marktwert von zehn Millionen Euro erarbeitet.
In der vergangenen Saison kam er in acht Bundesliga-Duellen des BVB zum Einsatz und stand insgesamt 603 Minuten für die erste Mannschaft der Schwarz-Gelben auf dem Platz.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.