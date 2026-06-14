Er ist einer der Kandidaten: Italienischer Topklub offenbar scharf auf Top-Talent des BVB

Der Abwehrspieler hatte in der vergangenen Saison beim BVB sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben und auch schon sein erstes Tor für die Schwarz-Gelben erzielt.

Seine Leistungen wurden in Dortmund mit seinem ersten Profivertrag belohnt - und sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft durfte er auch schon geben. Vor WM-Beginn spielt er in einem Test gegen Griechenland erstmals für die Azzurri, die in diesem Duell jedoch auf zahlreiche Stammkräfte verzichtet hatten.