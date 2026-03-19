Er hatte sich doch eigentlich schon entschieden! Pep Guardiola plant offenbar Auszeit mitten in der Saison

Bislang habe Guardiola wegen des dicht gedrängten Spielkalenders keine Gelegenheit gehabt, sich intensiv mit seiner Zukunft zu befassen. Stattdessen lag sein Fokus darauf, Lösungen für die wechselhaften Leistungen seiner Mannschaft zu finden. Nun wird er zwischen dem Endspiel gegen die Gunners und der anschließenden FA-Cup-Viertelfinalpartie gegen Liverpool rund zwei Wochen Zeit haben

Nach einer Saison ohne Titel und größeren Veränderungen im Kader läuft es auch aktuell nicht rund für City, weshalb die Spekulationen über einen möglichen Abschied im Sommer zuletzt deutlich zugenommen haben. "Jeder will mich feuern", sagte Guardiola nach der 1:2-Heimpleite im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen seinen Angstgegner Real Madrid. "Eines Tages werde ich hierherkommen und sagen: 'Bye Bye‚ Leute'. Die Zukunft wird rosig sein. Nächste Saison kommen wir wieder zurück. Wenn ich in zehn Jahren in Rente gehe, werde ich immer City sein."