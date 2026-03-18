Doch inmitten der immer heißeren Spekulationen über einen möglichen Rückzug zum Saisonende beteuerte Guardiola, dass er es im nächsten Jahr erneut versuchen werde. "Ja", sagte der Katalane im spanischen TV-Sender Movistar auf die Frage, ob er die Kraft habe, weiterzumachen und erneut gegen Madrid anzutreten, "das wird auf jeden Fall so kommen."

Guardiolas Vertrag läuft bis 2027, doch nach einem titellosen Vorjahr und einem personellen Umbruch will es auch in dieser Saison nicht so recht laufen. In der Premier League ist der FC Arsenal um neun Punkte enteilt, auch wenn City bei einem Spiel weniger noch auf den Titel hoffen darf.

Nach dem 1:2 (1:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Real bleibt aber vor allem die Chance auf zwei "kleinere" Pokale: Im FA Cup muss City im Viertelfinale gegen den FC Liverpool ran, im Ligapokal-Endspiel wartet Arsenal.