Er hat den gleichen Berater wie Karim Adeyemi! BVB bietet wohl für Überraschungs-Transfer

Meupiyou war erst im Sommer 2024 vom FC Nantes für fünf Milionen Euro zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt. Dort kam er jedoch ausschließlich für die U21 zum Einsatz, nachdem er zum Saisonstart immerhin noch Teil des Profikaders war.

Nach nur einer Spielzeit reichten die Wolves Meupiyou wieder weiter an Alverca, wo er sich in der abgelaufenen Saison prächtig entwickelte und 32 Pflichtspiele absolvierte. In der Endabrechnung belegte Alverca letztlich platz elf in der ersten portugiesischen Liga. Für Meupiyou soll nun offenbar der nächste große Karriereschritt folgen.

Zwar besitzen die Wolves eine Rückkaufklausel, laut Record schiele man jedoch nach dem Abstieg aus der Premier League eher auf Transfereinnahmen über die ausverhandelte Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent.

Meupiyou wird in den Verhandlungen von Jorge Mendes vertreten, ein bekanntes Gesicht in Dortmund, schließlich führt dieser auch die zähen Verhandlungen von Karim Adeyemi über die nach wie vor ausstehende Vertragsverlängerung des Offensivspielers. Neben dem BVB sollen auch noch andere Klubs an den Diensten des Defensiv-Juwels interessiert sein.