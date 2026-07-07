Fälle wie den von Facundo Buonanotte gibt es immer wieder im Profifußball. Ein Youngster, der eine Saison lang gute bis sehr gute Leistungen zeigt und anschließend zu einem neuen Klub kommt, nur um dort dann völlig außen vor zu sein und ein Horrorjahr zum Vergessen zu erleben. Das zu recht viel zitierte Timing entscheidet oft nicht nur über einzelne Transfers, sondern über den Verlauf ganzer Karrieren.
Er erlebte eine waschechte Horrorsaison: Über einen gescheiterten Transfer sollte der BVB froh sein
So weit ist es bei Buonanotte freilich noch nicht. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler hat jedoch einen Absturz hinter sich, der vor einem Jahr in seiner Heftigkeit nicht wirklich absehbar war.
Im vergangenen Transfersommer galt der Argentinier lange Zeit als Wunschspieler von Borussia Dortmund, nachdem er in der Saison 2024/25 bei Premier-League-Aufsteiger Leicester City trotz des sofortigen Abstiegs zahlreiche sehr ordentliche Vorstellungen abgeliefert hatte und auf neun Torbeteiligungen (sechs Treffer, drei Vorlagen) in 35 Pflichtspielen gekommen war.
Buonanotte gehört Brighton & Hove Albion. Die Seagulls hatten ihn Anfang 2023 für 11,58 Millionen Euro Ablöse inklusive möglicher Boni geholt - so stand es zumindest in der offiziellen Bekanntgabe seines Ex-Klubs CA Rosario Central. 50-mal lief er für Brighton bislang auf (fünf Tore, zwei Assists), doch schon früh ging es erstmals per Leihe nach Leicester.
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Facundo Buonanotte war wohl der Wunschspieler des BVB
Dann kam der Sommer 2025 und Buonanotte war gerüchteweise in aller Munde. Auch Bayer Leverkusen soll sich für ihn interessiert haben, seine Zukunft wurde erst am Ende der Transferperiode entschieden. Brighton hatte sich da bereits mit Aufsteiger Leeds United auf eine Leihe geeinigt. Nur noch der Medizincheck stand, der Flug an die Elland Road war bereits gebucht.
Doch plötzlich und parallel dazu stellte der FC Chelsea fest, dass der damalige Leipziger Xavi Simons an einen anderen Ort in London wechselt und sich Tottenham Hotspur anschloss. Also grätschte man bei Buonanotte rein - und hatte leichtes Spiel.
"Man möchte natürlich spielen, um in die argentinische Nationalmannschaft zu kommen, aber wenn ein so großer Verein wie Chelsea anklopft, kann man nicht nein sagen", antwortete der zweimalige Nationalspieler beim südamerikanischen Sender DSports Radio auf die Frage, ob er bei den Blues nicht befürchte, zu selten zum Einsatz zu kommen. "Ich wollte diese Herausforderung annehmen, um zu beweisen, dass ich ihr gewachsen bin. Ich bin sehr glücklich."
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Für Facundo Buonanotte lief es bei Chelsea nicht rund
Genau hier beginnt Buonanottes Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Chelsea, das 2,3 Millionen Euro Leihgebühr an Brighton überwies und den Argentinier zum zehnten Neuzugang des Sommers machte, hatte ihn als Backup von Cole Palmer eingeplant. Auch auf dem rechten Flügel hätte Buonanotte agieren können, dort konkurrierte er mit Estevao und Pedro Neto.
Kurz nach der Bekanntgabe des Transfers folgte der erste Schock: Linksfuß Buonanotte wurde von Blues-Trainer Enzo Maresca nicht für den Kader in der Champions League nominiert. Das änderte sich jedoch schnell wieder. Buonanotte schaffte es doch noch ins CL-Team, weil er von einer erst fünf Tage zuvor verkündeten Regeländerung der UEFA profitierte. Er ersetzte Dario Essugo (20), was aufgrund dessen Verletzung fortan erlaubt war.
Viel gebracht hat es dem Offensivspieler aber nicht. Zwar spielte Buonanotte in der Königsklasse, in zwei seiner drei Einsätze sogar von Beginn an. Doch an der Stamford Bridge lief es für ihn alles andere als rund. Nur einmal durfte er in der Liga ran, das war kurz nach seinem Wechsel im September. Bis Januar kam kein weiteres Spiel mehr hinzu.
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Facundo Buonanotte geht im zweiten Anlauf zu Leeds United
So fand die Leihe in der Winterpause ein jähes Ende - nach nur acht Auftritten für die Londoner (ein Tor, zwei Vorlagen) mit einer Einsatzzeit von 518 Minuten. Eine für viele junge Talente mittlerweile typische Chelsea-Karriere, könnte man unken.
Ohne Spielpraxis und Rhythmus ging es aber nicht zurück zum Stammverein nach Brighton. Diesmal klappte es vielmehr mit dem Leihgeschäft nach Leeds. Brightons Sportdirektor Jason Ayto sprach dabei von einem "großartigen Schritt für alle Beteiligten".
Buonanottes Verpflichtung war für die Nordengländer zwar eine direkte Reaktion auf den leihweisen Abgang von Jack Harrison nach Florenz, allerdings waren die Erwartungen an ihn von Beginn an nicht groß. Leeds-Coach Daniel Farke erklärte, er habe nicht damit gerechnet, dass Buonanotte "die Liga in Stücke reißt".
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Leihe zu Leeds wird für Facundo Buonanotte zum Fiasko
Das gelang ihm selbst in der 4. Runde des FA Cups nicht. Nach zwei Kurzeinsätzen zum Start durfte Buonanotte dort gegen Birmingham City von Anfang an ran - und enttäuschte bitterlich. Schon zur Pause nahm Farke den wirkungslosen Zehner wieder vom Feld.
"Er ist ein sehr junger Spieler, der in den letzten Jahren nicht viel Fußball gespielt hat. Man kann nicht einfach ankommen und sofort Leistung bringen, man muss um seinen Rhythmus kämpfen", ordnete Farke anschließend ein und empfahl: "Harte Arbeit ist immer die Lösung. Er ist ein sehr selbstkritischer Typ, ein fantastischer Mensch, ich mag seinen Charakter. Er kommt nicht niedergeschlagen zum Training, sondern jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht. Es ist nicht einfach, wenn man nicht so viel gespielt hat, besonders wenn man jung ist und ein bisschen Kritik einstecken muss. Das ist nicht so, als könnte man einfach einen Knopf drücken."
Zwar gab der Trainer der Whites zwischenzeitlich zu, dass Buonanotte näher an das Team herangerückt sei. Die Konkurrenz um Ao Tanaka, Willy Gnonto, Noah Okafor oder Brenden Aaronson war jedoch schlichtweg zu groß für ihn.
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"Ich bin sicher, dass es eine positive Saison werden wird"
Letztlich sprangen für Buonanotte in Leeds mit vier nur die Hälfte an Einsätzen heraus, die er für Chelsea absolvierte. Mickrige 82 Minuten gönnte ihm Farke, zwischenzeitlich war er fast vier Monate lang ohne Einsatz und stand bei 13 nacheinander verpassten Ligapartien neunmal gar nicht erst im Kader. 600 Einsatzminuten in zwölf Pflichtspielen, so lautet Buonanottes Bilanz der Saison 2025/26.
"Das ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Ich bin sicher, dass es eine positive Saison werden wird", hatte er noch bei seiner Vorstellung bei Chelsea gesagt. Es kam gänzlich anders, nun ist der erste Karriereknick da und die Zukunft ungewiss.
In argentinischen Medien wird seinem Ex-Klub Rosario sowie River Plate Interesse nachgesagt, das einst vielversprechendste Talent der heimischen Liga zu sich zu lotsen. Sollte man beim BVB also froh sein, dass ein Transfer vor einem Jahr nicht geklappt hat? Eine Frage, die sich genauso schwer beantworten lässt wie es unmöglich ist, die weitere Laufbahn von Buonanotte vorherzusehen. Doch klar ist: Sein künftiger Weg wird mit Rückstand starten.
Facundo Buonanotte: Die Leistungsdaten seiner Karriere
Zeitraum Verein Pflichtspiele Tore Vorlagen 2017-2022 Rosario Central 34 4 2 seit 2022 Brighton & Hove Albion 50 5 2 2024-2025 Leicester City (Leihe) 35 6 3 2025-2026 FC Chelsea (Leihe) 8 1 2 2026 Leeds United (Leihe) 4 0 0
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Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.