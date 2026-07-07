Er erlebte eine waschechte Horrorsaison: Über einen gescheiterten Transfer sollte der BVB froh sein

So weit ist es bei Buonanotte freilich noch nicht. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler hat jedoch einen Absturz hinter sich, der vor einem Jahr in seiner Heftigkeit nicht wirklich absehbar war.

Im vergangenen Transfersommer galt der Argentinier lange Zeit als Wunschspieler von Borussia Dortmund, nachdem er in der Saison 2024/25 bei Premier-League-Aufsteiger Leicester City trotz des sofortigen Abstiegs zahlreiche sehr ordentliche Vorstellungen abgeliefert hatte und auf neun Torbeteiligungen (sechs Treffer, drei Vorlagen) in 35 Pflichtspielen gekommen war.

Buonanotte gehört Brighton & Hove Albion. Die Seagulls hatten ihn Anfang 2023 für 11,58 Millionen Euro Ablöse inklusive möglicher Boni geholt - so stand es zumindest in der offiziellen Bekanntgabe seines Ex-Klubs CA Rosario Central. 50-mal lief er für Brighton bislang auf (fünf Tore, zwei Assists), doch schon früh ging es erstmals per Leihe nach Leicester.