Er bringt sich selbst für einen Transfer ins Gespräch! Schnappt sich Real Madrid im Sommer einen Ballon-d'Or-Gewinner?

In der Vergangenheit wurde Rodri immer mal wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, unter anderem sollen die Blancos nach dessen Ballon-d'Or-Gewinn im Jahr 2024 großes Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben.

Als klare Andeutung für eine Abschied von Manchester City wollte Rodri seine Aussage jedoch nicht verstanden wissen. Auch ein Verbleib bei den Skyblues sei durchaus denkbar, in naher Zukunft sollen ersten Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung stattfinden. "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir uns zusammensetzen und reden müssen."

Rodris Vertrag bei City läuft 2027 aus. Sollte er nicht noch vorzeitig verlängern, wäre der englische Topklub im Sommer in der ungünstigen Position, mit dem 29-Jährigen in dessen letztes Vertragsjahr zu gehen. Und dabei würde man einen ablösefreien Abgang des Europameisters ein Jahr später sicher vermeiden wollen.