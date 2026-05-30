Er beging gleich im ersten Spiel die "Todsünde" schlechthin: Als Luis Enrique bei der AS Roma krachend scheiterte

Im Rückspiel gegen Bratislava ließ der Trainer seinen Superstar beginnen, nahm ihn aber beim Zwischenstand von 1:0, Vorlage Totti, nach 74 Minuten vom Feld. Slovan glich in der Schlussphase noch aus, die Roma musste sich vom Titeltraum im ersten Wettbewerb schnell verabschieden. In der Serie A gab es aus den ersten drei Spielen keinen einzigen Sieg, auch wenn Totti nun über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand. Was immer klarer wurde: Für das, was sich die Fans und Experten unter dem Schlagwort "BarcaRoma" erhofft hatten, fehlten Luis Enrique die Spieler. Zwar hatte das Team am Ende der Saison im Durchschnitt den zweitmeisten Ballbesitz hinter Juventus, doch die Zeit mit der Kugel am Fuß konnten die Roma-Spieler selten in gefährliche Aktionen umsetzen. Und Luis Enrique weigerte sich, Anpassungen an seinem System vorzunehmen.

Richtig Schwung nahm die Roma-Saison nicht mehr auf, sodass am Ende ein siebter Tabellenplatz heraussprang. Das Misstrauen gegenüber dem neuen Trainer, der ihren Liebling nicht bedingungslos unterstützte, wuchs bei den Roma-Fans, die in der Nähe des Hauses von Luis Enrique schließlich dessen Familie verbal angingen. "Das konnte er nicht mehr tolerieren. Er ist dann gegangen. Er war erschöpft und brauchte ein Jahr Pause", blickte Sabatini zurück. Vor dem finalen Spieltag in der Serie A trat Luis Enrique als Roma-Coach zurück. Was ihm auf seinen späteren Stationen, beim FC Barcelona, der spanischen Nationalmannschaft und aktuell bei Paris Saint-Germain gelungen ist, seine Ideen mit erfolgreichem und zunehmend spektakulärem Fußball zu verbinden, klappte bei der AS Rom nicht. Und für die Fans der Giallorossi war das Aus nach nicht einmal einem Jahr der Endpunkt einer Entwicklung, die mit einer "Todsünde" in Bratislava begonnen hatte.