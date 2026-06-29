Der Transferpoker um Malo Gusto nimmt an Fahrt auf. Wie das französische Portal Foot Mercato berichtet, hat der Abwehrspieler von Chelsea einem Wechsel zu Manchester City zugestimmt. Frankreichs Sporttageszeitung L'Equipe hatte Anfang dieses Monats erstmals über das Interesse von City an dem Blues-Verteidiger berichtet.
Enzo Maresca will beim Ex-Klub wildern! Manchester City bekommt wohl Transferzusage
Der französische Nationalspieler, der von Didier Deschamps in den Kader für die Weltmeisterschaft berufen wurde, würde damit auf einen seiner einstigen Chelsea-Trainer treffen. City wird in der nächsten Saison nämlich voraussichtlich vom ehemaligen Blues-Coach Enzo Maresca trainiert.
Maresca drängt offenbar auf eine Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Schützling. Laut Foot Mercato hat Gusto Gespräche mit ManCity geführt und einem Wechsel zugestimmt. Der 23-Jährige rechnet sich beim englischen Spitzenklub wohl eine tragende Rolle in der Post-Guardiola-Ära aus.
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Will Chelsea über 80 Millionen Euro für Gusto?
Trotz der grundsätzlichen Einigung zwischen der Spielerseite und den Verantwortlichen aus Manchester steht der Deal noch auf wackeligen Beinen. Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs dürften zäh werden. Chelsea bewertet den Marktwert des Abwehrspielers, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, laut Transferexperte Fabrizio Romano mit umgerechnet rund knapp 87 Millionen Euro. Aufgrund der langfristigen Vertragslaufzeit diktieren die Blues die Bedingungen.
An der Stamford Bridge war Gusto in der abgelaufenen Spielzeit eine verlässliche Konstante in der Defensive. Er bestritt für Chelsea 49 Spiele in allen Wettbewerben. Der aus der Jugendakademie von Olympique Lyon stammende Spieler stand in Konkurrenz mit Reece James um einen Platz in der Stammelf.
Gusto spielte bislang 13-mal für Frankreich
Gusto war Ende Januar 2023 für eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro von Lyon nach England gewechselt, wurde aber umgehend zurück an OL verliehen. Bis Ende der Spielzeit 2022/23 agierte Gusto dann weiter bei Lyon, ehe es im Sommer zu Chelsea ging.
Seitdem hat der 23-Jährige, der 13 Länderspiele für Frankreich auf dem Buckel hat, 134 Pflichtspiele absolviert. Im Trikot der Blues gelangen ihm drei Tore. 17 Treffer bereitete Gusto vor.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.