Enzo Maresca will beim Ex-Klub wildern! Manchester City bekommt wohl Transferzusage

Der französische Nationalspieler, der von Didier Deschamps in den Kader für die Weltmeisterschaft berufen wurde, würde damit auf einen seiner einstigen Chelsea-Trainer treffen. City wird in der nächsten Saison nämlich voraussichtlich vom ehemaligen Blues-Coach Enzo Maresca trainiert.

Maresca drängt offenbar auf eine Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Schützling. Laut Foot Mercato hat Gusto Gespräche mit ManCity geführt und einem Wechsel zugestimmt. Der 23-Jährige rechnet sich beim englischen Spitzenklub wohl eine tragende Rolle in der Post-Guardiola-Ära aus.