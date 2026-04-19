Nach Informationen der spanischen Zeitung Mundo Deportivo soll der 21-jährigen Offensivspieler seinen nächsten Karriereschritt lieber im Ausland und nicht in Spanien machen wollen.
Entscheidender Vorteil? VfB Stuttgart darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf Zuschlag bei Transferkandidat machen
Dort gibt es mit dem FC Valencia und Betis Sevilla zwei Klubs, die dem Vernehmen nach Interesse an Chuki zeigen und sich dessen Dienste ab dem kommenden Sommer ebenfalls gerne sichern würden.
Beim spanischen Zweitligisten Valladolid besitzt das Offensivtalent noch ein bis zum Ende der laufenden Saison gültiges Arbeitspapier. Der Verein soll sich um eine Verlängerung bemühen, bislang kam allerdings keine Einigung zustande.
Einem jüngsten Bericht der AS zufolge ist es unwahrscheinlich, dass Chuki ein weiteres Jahr bei Valladolid dranhängt. Vielmehr soll er eine neue Herausforderung suchen und könnte sich dementsprechend im Sommer ablösefrei einem anderen Klub anschließen.
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Auch Spitzenklubs aus der Serie A wollen Chuki
Gleichwohl ist die auch die nicht-spanische Konkurrenz hochkarätig. Juventus Turin und Como 1907 aus der Serie A sowie RB Leipzig aus der Bundesliga sollen den 21-Jährigen allesamt auf dem Zettel haben und sich um einen Transfer bemühen.
Mit 15 Torbeteiligungen (sieben Tore, acht Assists) spielt Chuki eine starke Saison und ist einer der wenigen Lichtblicke in einer sonst eher schwachen Valladolider Mannschaft. Als Erstliga-Absteiger des vergangenen Jahres hängt der Verein aus Kastilien und Leon auch im Unterhaus im Abstiegskampf fest. Gerade einmal fünf Zähler trennen Valladolid von den direkten Abstiegsplätzen.