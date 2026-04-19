Entscheidender Vorteil? VfB Stuttgart darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf Zuschlag bei Transferkandidat machen

Dort gibt es mit dem FC Valencia und Betis Sevilla zwei Klubs, die dem Vernehmen nach Interesse an Chuki zeigen und sich dessen Dienste ab dem kommenden Sommer ebenfalls gerne sichern würden.

Beim spanischen Zweitligisten Valladolid besitzt das Offensivtalent noch ein bis zum Ende der laufenden Saison gültiges Arbeitspapier. Der Verein soll sich um eine Verlängerung bemühen, bislang kam allerdings keine Einigung zustande.

Einem jüngsten Bericht der AS zufolge ist es unwahrscheinlich, dass Chuki ein weiteres Jahr bei Valladolid dranhängt. Vielmehr soll er eine neue Herausforderung suchen und könnte sich dementsprechend im Sommer ablösefrei einem anderen Klub anschließen.