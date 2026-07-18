"Ich würde mich riesig freuen, wenn er in die Premier League wechseln würde. Er wäre perfekt für Manchester United. Er ist kraftvoll, stark, schnell im Zweikampf und sowohl offensiv als auch defensiv brillant. Er ist einer der besten Außenverteidiger der Welt. Also bitte, ja!", schwärmte der 45-Jährige im Interview mit BestBettingSites vom Außenverteidiger des BVB.

Vor allem die Art, wie Ryerson auf dem Platz performe, beeindrucke Riise: "Seine Zweikämpfe, seine Mentalität und seine Schärfe. Er ist stark, er kann den ganzen Tag auf und ab rennen, und er ist großartig bei Standardsituationen. Er hat die perfekte Mentalität. Im besten Sinne ist er auf dem Platz ein bisschen verrückt. Er spielt mit so viel Energie und ist einfach überall zu finden, was perfekt für den englischen Fußball ist."