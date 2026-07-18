Der ehemalige norwegische Nationalspieler John Arne Riise hat seinen Landsmann Julian Ryerson bei Manchester United ins Spiel gebracht.
"Einer der Besten der Welt": Sollte sich Manchester United um einen WM-Fahrer des BVB bemühen?
"Ich würde mich riesig freuen, wenn er in die Premier League wechseln würde. Er wäre perfekt für Manchester United. Er ist kraftvoll, stark, schnell im Zweikampf und sowohl offensiv als auch defensiv brillant. Er ist einer der besten Außenverteidiger der Welt. Also bitte, ja!", schwärmte der 45-Jährige im Interview mit BestBettingSites vom Außenverteidiger des BVB.
Vor allem die Art, wie Ryerson auf dem Platz performe, beeindrucke Riise: "Seine Zweikämpfe, seine Mentalität und seine Schärfe. Er ist stark, er kann den ganzen Tag auf und ab rennen, und er ist großartig bei Standardsituationen. Er hat die perfekte Mentalität. Im besten Sinne ist er auf dem Platz ein bisschen verrückt. Er spielt mit so viel Energie und ist einfach überall zu finden, was perfekt für den englischen Fußball ist."
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Julian Ryerson überzeugt mit Norwegen bei der WM 2026
Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft überzeugte Ryerson in einer stark auftretenden norwegischen Mannschaft mit guten Leistungen. In den sechs Spielen bis zum Aus im Viertelfinale gegen England stand der 28-Jährige viermal auf dem Platz, dreimal reichte es dabei für die Startelf.
Auch beim BVB gehörte Ryerson unter Trainer Niko Kovac zum unumstrittenen Stammpersonal. 2025/26 absolvierte er wettbewerbsübergreifend 42 Spiele, wobei ihm starke 18 Vorlagen gelangen. Sein Vertrag beim BVB ist noch bis zum 30. Juni 2028 datiert.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.