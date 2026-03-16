"Einen echten Leitfaden gegeben": Star-Coach schwärmt vom FC Bayern

"Im modernen Fußball muss jeder seine Position auf dem Spielfeld finden, wobei Balance und ein ständiger Rollenwechsel gefragt sind, aber auf dynamische und flüssige Weise", sagte Spalletti Sky Sport Italia. "Schaut euch nur Bayern München neulich gegen Atalanta an - sie haben uns einen echten Leitfaden für Bewegungen und Positionsspiel im Fußball gegeben", ergänzte er.

Die Bayern führten in Bergamo schon nach 25 Minuten durch Tore von Josip Stanisic, Michael Olise und Serge Gnabry mit 3:0. Nach der Pause machten sie stark weiter und schossen bis zur 67. Minute ein 6:0 heraus, ehe Mario Pasalic in der 93. Minute noch der Ehrentreffer für Atalanta gelang.