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Daniel Buse

"Einen echten Leitfaden gegeben": Star-Coach schwärmt vom FC Bayern

Der deutsche Rekordmeister hat nach Ansicht des Coaches der Alten Dame die Messlatte ganz hoch gelegt.

Luciano Spalletti, Trainer von Juventus Turin, hat von der aktuellen Mannschaft des FC Bayern München geschwärmt. Der Coach erklärte am Samstag vor dem Serie-A-Duell bei Udinese, dass der deutsche Rekordmeister unter der Woche beim 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo aus seiner Sicht eine herausragende Leistung geboten habe, die als Anschauungsunterricht dienen könne.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Luciano Spalletti: "Schaut euch nur Bayern an"

    "Im modernen Fußball muss jeder seine Position auf dem Spielfeld finden, wobei Balance und ein ständiger Rollenwechsel gefragt sind, aber auf dynamische und flüssige Weise", sagte Spalletti Sky Sport Italia. "Schaut euch nur Bayern München neulich gegen Atalanta an - sie haben uns einen echten Leitfaden für Bewegungen und Positionsspiel im Fußball gegeben", ergänzte er. 

    Die Bayern führten in Bergamo schon nach 25 Minuten durch Tore von Josip Stanisic, Michael Olise und Serge Gnabry mit 3:0. Nach der Pause machten sie stark weiter und schossen bis zur 67. Minute ein 6:0 heraus, ehe Mario Pasalic in der 93. Minute noch der Ehrentreffer für Atalanta gelang.

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  • Palladino Atalanta BayernGetty Images

    Bayern im ersten CL-Duell "zeitweise unbespielbar"

    Durch den rekordverdächtigen Auswärtssieg ist dem FC Bayern das Weiterkommen ins Viertelfinale vor dem Rückspiel am Mittwoch kaum noch zu nehmen. "Es tut mir leid", sagte Atalanta-Coach Raffaele Palladino nach dem Schlusspfiff und ergänzte mit Blick auf die Münchner: "Eine sehr starke Mannschaft, die zeitweise wirklich unbespielbar war." 

    Spalletti selbst war mit Juventus in der Play-off-Runde an Galatasaray gescheitert: Nach einer 2:5-Niederlage im Hinspiel holten die Bianconeri vor eigenem Publikum in Unterzahl den Rückstand noch durch ein 3:0 auf, kassierten dann aber in der Verlängerung die entscheidenden zwei Gegentreffer. 

  • Der Spielplan von Juventus Turin:

    • 21.03., 20.45 Uhr: Juventus - Sassuolo
    • 06.04., 18 Uhr: Juventus - FC Genua
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