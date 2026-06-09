Eine "Idee" soll ihn besonders reizen: FC Bayern hat bei einem Star von Inter Mailand angeblich beste Karten

Laut Gazzetta dello Sport wolle Trainer Chivu Bisseck eigentlich nicht abgeben, zumal die Rolle des Deutschen durch die bevorstehenden Abgänge von Stefan De Vrij, Francesco Acerbi und Matteo Darmian eigentlich noch einmal größer werden wird. Chivu schätze Bisseck über alle Maßen, allerdings will Inter gleichzeitig Einnahmen generieren, um die Defensive wieder zu verstärken.

Diesbezüglich hat Inter laut Gazzetta bereits zwei Defensivspieler im Blick: Zum einen sei das Tarik Muharemovic von Sassuolo, der bei Juventus ausgebildet wurde und dem eine große Zukunft vorhergesagt wird. Der zweite Kandidat sei Oumar Solet von Udinese, der bereits seit längerer Zeit mit einem Wechsel zu den Nerazzurri in Verbindung gebracht wird.

Für beide Spieler müssten die Nerazzurri wohl ein Transferpaket von mindestens 50 Millionen Euro schnüren, weshalb man sich in der Causa Bisseck im Falle eines Wechselwunsches ab einem Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro zumindest gesprächsbereit zeigen würde. Dass Bisseck diesen Wunsch in Mailand hinterlegt gilt durch seinen Beraterwechsel zu Giovanni Branchini als nicht unwahrscheinlich.

Branchini ist seinerseits bei den Bayern alles andere als unbekannt und war schon in zahlreichen Deals des Rekordmeisters als Unterhändler zwischen zwei Parteien beteiligt. Der wohl größte Coup der Münchner, an dem er beteiligt war, war der Wechsel von Pep Guardiola 2013 zum FCB. Damals schaltete die Pep-Seite Branchini als Vermittler ein. Auch beim Wechsel von Leroy Sane 2020 von Manchester City war er beteiligt. In München gilt er als Vertrauter des mächtigen Aufsichtsrats um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

Dass es bei Bisseck und den Bayern wie im Werben um Ismael Saibari von der PSV Eindhoven oder Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt schnell ernst werden könnte, ist jedoch unwahrscheinlich. Bisseck selbst hatte zuletzt betont, nach dem Saisonende "jetzt einfach abschalten" zu wollen, "dann werden wir weitersehen".