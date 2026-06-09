Denn wie die Gazzetta dello Sport berichtet, habe sich auch bei Yann Bisseck von Inter Mailand für den deutschen Rekordmeister die Tür für einen Transfercoup geöffnet. Demnach fühle sich der 25 Jahre alte Innenverteidiger vom Interesse des FCB geschmeichelt und sei "besonders von der Idee angetan, zum ersten Mal als Stammspieler in der Bundesliga zu spielen, noch dazu in einer Mannschaft, die auch die Champions League anstrebt", heißt es in dem Bericht.
Eine "Idee" soll ihn besonders reizen: FC Bayern hat bei einem Star von Inter Mailand angeblich beste Karten
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FC Bayern muss für Bisseck-Transfer erst mindestens Kim verkaufen
Allerdings könnte dieses Unterfangen in München zunächst schwer werden. Dayot Upamecano und Jonathan Tah bilden in der Innenverteidigung ein überaus sattelfestes Duo, an dem sich auch Min-Jae Kim schon die Zähne ausgebissen hatte und ins zweite Glied rücken musste.
Der Südkoreaner ist auch der Schlüssel für einen potenziellen Bisseck-Wechsel nach München. Denn nur, wenn Kim die Bayern im Sommer verlässt und somit Transfereinnahmen generiert sowie einen Kaderplatz freimacht, ist es realistisch, dass die Bayern im Poker um den Inter-Verteidiger ernst machen. Kim darf übereinstimmenden Medienberichten zufolge ebenso wie Hiroki Ito bei einem passenden Angebot gehen. Im Raum steht eine Forderung von mindestens 30 Millionen Euro, Ito dürfe für 20 Millionen gehen. Angeblich soll Kim Juventus Turin bereits eine Zusage für einen Wechsel gegeben haben.
Die Konkurrenzsituation bei den Bayern ist aber auch auf Bissecks Ausweichposition in der Rechtsverteidigung groß. Konrad Laimer und Josip Stanisic gelten als heimliche Gewinner der Saison. Beide spielten mal das linke, mal das rechte Glied in der Viererkette, allerdings war es meist Laimer, der den rechten Part übernahm und seine vielleicht beste Saison im Trikot der Münchner spielte. Der Vertrag des Österreichers läuft 2027 aus. Nach anfänglichen Misstönen sollen die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier mittlerweile auf einem guten Weg sein.
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Faktor Nationalmannschaft für Bisseck-Wechsel zum FC Bayern entscheidend?
Bedeutet: Bissecks Ambitionen, Stammspieler in München zu werden, sind durchaus bemerkenswert. Doch eine ähnliche Situation meisterte er zuletzt in Mailand schon mit Bravour. Bei den Nerazzurri hatte Bisseck nach dem Trainerwechsel von Simone Inzaghi auf Cristian Chivu zunächst besonders in der Serie A einen schweren Stand. Sieben der ersten acht Ligaspiele verbrachte der gebürtige Kölner über 90 Minuten auf der Bank, während er zumindest in der Champions League regelmäßig ran durfte.
Ende Oktober wendete sich dann das Blatt und Bisseck etablierte sich an der Seite von Manuel Akanji und Alessandro Bastoni als Schlüsselspieler in Inters Dreierkette auf dem Weg zum Double aus Scudetto und Coppa Italia. Für eine Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft reichte es aber dennoch nicht. An seiner Stelle erhielt durchaus überraschend Malick Thiaw von Newcastle United den Vorzug beim letzten Kaderplatz für die Innenverteidigung.
Besonders mit Blick auf die verpasste WM könnte ein Wechsel zurück nach Deutschland für Bisseck einen großen Reiz haben, um sich hierzulande dem Bundestrainer besser präsentieren zu können und sich endlich auch in der Nationalmannschaft zu etablieren (bislang ein Länderspiel).
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Bisseck-Poker: FC Bayern könnte von langjährigem Vertrauten profitieren
Laut Gazzetta dello Sport wolle Trainer Chivu Bisseck eigentlich nicht abgeben, zumal die Rolle des Deutschen durch die bevorstehenden Abgänge von Stefan De Vrij, Francesco Acerbi und Matteo Darmian eigentlich noch einmal größer werden wird. Chivu schätze Bisseck über alle Maßen, allerdings will Inter gleichzeitig Einnahmen generieren, um die Defensive wieder zu verstärken.
Diesbezüglich hat Inter laut Gazzetta bereits zwei Defensivspieler im Blick: Zum einen sei das Tarik Muharemovic von Sassuolo, der bei Juventus ausgebildet wurde und dem eine große Zukunft vorhergesagt wird. Der zweite Kandidat sei Oumar Solet von Udinese, der bereits seit längerer Zeit mit einem Wechsel zu den Nerazzurri in Verbindung gebracht wird.
Für beide Spieler müssten die Nerazzurri wohl ein Transferpaket von mindestens 50 Millionen Euro schnüren, weshalb man sich in der Causa Bisseck im Falle eines Wechselwunsches ab einem Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro zumindest gesprächsbereit zeigen würde. Dass Bisseck diesen Wunsch in Mailand hinterlegt gilt durch seinen Beraterwechsel zu Giovanni Branchini als nicht unwahrscheinlich.
Branchini ist seinerseits bei den Bayern alles andere als unbekannt und war schon in zahlreichen Deals des Rekordmeisters als Unterhändler zwischen zwei Parteien beteiligt. Der wohl größte Coup der Münchner, an dem er beteiligt war, war der Wechsel von Pep Guardiola 2013 zum FCB. Damals schaltete die Pep-Seite Branchini als Vermittler ein. Auch beim Wechsel von Leroy Sane 2020 von Manchester City war er beteiligt. In München gilt er als Vertrauter des mächtigen Aufsichtsrats um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.
Dass es bei Bisseck und den Bayern wie im Werben um Ismael Saibari von der PSV Eindhoven oder Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt schnell ernst werden könnte, ist jedoch unwahrscheinlich. Bisseck selbst hatte zuletzt betont, nach dem Saisonende "jetzt einfach abschalten" zu wollen, "dann werden wir weitersehen".