Der BVB soll sich bei AZ Alkmaar wegen der Verpflichtung des 1,99 Meter großen Nachwuchsstürmers Bendeguz Kovacs erkundigt haben - und damit stehen die Schwarzgelben offenbar nicht alleine da.
Ein Zwei-Meter-Hüne als Ersatz für Guirassy? BVB arbeitet wohl an dicker Transfer-Überraschung
Kovacs als Perspektiv-Nachfolger von Guirassy beim BVB?
Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, haben sich auch Sporting Lissabon, Juventus und Aston Villa beim Klub aus der Eredivisie wegen Kovacs gemeldete haben. Der 18-Jährige sei demnach für rund fünf Millionen Euro zu haben sein und könnte beim BVB perspektivisch zum Nachfolger für Serhou Guirassy aufgebaut werden.
Dessen Verbleib über den Sommer hinaus ist trotz laufenden Vertrags bis 2028 alles andere als gesichert. Tottenham und Milan sollen bereits ihr Interesse beim Management des 30-Jährigen bekundet haben. Zudem sei auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien nicht ausgeschlossen, allerdings sei eine Maximierung seines aktuellen Jahresgehalts (kolportierte zehn Millionen Euro) in der Wüste für Guirassy nicht die oberste Priorität. Eine Entscheidung über seine Zukunft wolle Guirassy kurz nach Ende der Saison im Mai treffen.
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BVB könnte auf Wettbieten um Guirassy im Sommer hoffen
Die in Guirassys Vertrag verankerte Ausstiegsklausel, die dem 30-Jährigen einen Wechsel für 45 bis 50 Millionen Euro zwei Jahre vor Vertragsende in Dortmund ermöglichen soll, gilt dem Vernehmen nach nur für Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oder Liverpool.
Für Dortmund wäre ein möglicher Transfer des Top-Stürmers oder nach Saudi-Arabien, London oder Mailand durchaus interessant, könnte man so den Verkaufswert des Guineers im Falle eines Wettbietens nochmal kräftig nach oben treiben. Nach dem Aus in der Champions League gegen Atalanta Bergamo drohen dem BVB finanzielle Einbußen.
Ein lukrativer Verkauf im Sommer könnte diese jedoch abfedern und zusätzlichen Spielraum für Transfers schaffen, zumal Fabio Silva als Stürmer schon gute Ansätze in der laufenden Saison gezeigt hat.
Kovacs glänzt in der Jugend mit starker Torquote
Hinter dem Portugiesen könnte sich der 18-jährige Kovacs in Dortmund entwickeln und weiter lernen. Sein Profidebüt hat der ungarische Junioren-Nationalspieler für Alkmaar noch nicht absolviert, weist aber in sämtlichen Jugendmannschaften eine überragende Torquote auf.
Für die U17 und U19 von Ajax erzielte er von 2023 bis 2025 in 46 Pflichtspielen 19 Tore, bei Alkmaar sind es für die U19, die U21 und das Youth-League-Team 29 Treffer in 33 Spielen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.