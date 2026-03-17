Ein Zwei-Meter-Hüne als Ersatz für Guirassy? BVB arbeitet wohl an dicker Transfer-Überraschung

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, haben sich auch Sporting Lissabon, Juventus und Aston Villa beim Klub aus der Eredivisie wegen Kovacs gemeldete haben. Der 18-Jährige sei demnach für rund fünf Millionen Euro zu haben sein und könnte beim BVB perspektivisch zum Nachfolger für Serhou Guirassy aufgebaut werden.

Dessen Verbleib über den Sommer hinaus ist trotz laufenden Vertrags bis 2028 alles andere als gesichert. Tottenham und Milan sollen bereits ihr Interesse beim Management des 30-Jährigen bekundet haben. Zudem sei auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien nicht ausgeschlossen, allerdings sei eine Maximierung seines aktuellen Jahresgehalts (kolportierte zehn Millionen Euro) in der Wüste für Guirassy nicht die oberste Priorität. Eine Entscheidung über seine Zukunft wolle Guirassy kurz nach Ende der Saison im Mai treffen.