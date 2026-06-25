"Ein bisschen einfach auch eine Charakterfrage": Mats Hummels sieht nach der Pleite gegen Ecuador vor allem ein Defizit bei der deutscne Nationalmannschaft

Hummels, einst Innenverteidiger, wurde gefragt, wie er dem Kontrollverlust während des zweiten Durchgangs auf dem Feld versucht hätte, entgegenzuwirken. "Ich hätte auf jeden Fall, wenn es für den Trainer okay gewesen wäre, versucht, wieder weiter vorne ins Pressing zu gehen und sich nicht zu tief fallen zu lassen", führte der langjährige Spieler von Borussia Dortmund und Bayern München aus. Denn: "Du kannst auch gegen den Ball spielen und beherrschen und dominieren und vorne angreifen. Wenn das nicht der Fall ist, ist das Mindestmaß, dass du diese Aktivität wieder herstellst."

Diese habe er vermisst. "Wenn du tief verteidigst, muss dein Mittelfeld ultra-aggressiv angreifen. Weil wenn die gegnerischen Spieler 30, 35 Meter vor dem Tor Platz und Zeit haben, dann treffen fast alle Nationen auf der Welt die richtigen Entscheidungen und spielen die richtigen Pässe. Du musst pressen. Wenigstens dann im tiefen Block, wenn du es schon nicht schon vorne tust."

Dies fehle ihm "ein bisschen bei der Mannschaft", so Hummels: "Es ist natürlich ein Thema der Einstudiertheit und des Wollens. Aber das ist ein bisschen einfach auch ne Charakterfrage. Es gibt mit Sicherheit auch deutsche Spieler, die das machen würden. Aber wir haben ein bisschen eine Mannschaft, die da zaghaft ist."

Die Niederlage gegen Ecuador ändert nichts am Gruppensieg des DFB-Teams, das nun am nächsten Mittwoch in Boston auf einen der acht besten Gruppendritten trifft.