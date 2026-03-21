"Ein absoluter Vorzeigeprofi": BVB verlängert Vertrag mit einem Stammspieler

"Emre ist unser Kapitän und ein absoluter Vorzeigeprofi. Er ist ein Leader, geht vorweg und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: "Wir haben nicht umsonst schon kurz nach seiner schweren Verletzung direkt gesagt, dass wir ihn weiter unterstützen wollen, weil er ein wichtiger Faktor für Borussia Dortmund ist."

Man wisse um Cans "Bedeutung in der Kabine und die Erfahrung, die er unserer Mannschaft gibt", ergänzte Sportdirektor Sebastian Kehl.