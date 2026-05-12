Durchbruch erzielt! Trainerhammer um Jose Mourinho bei Real Madrid offenbar perfekt

Mourinho soll das zerrüttete Starensemble Reals mit seiner harten Hand wieder einen, das nun zum zweiten Mal in Serie eine Spielzeit ohne größeren Titelgewinn beenden wird. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich die Spieler mehrere disziplinarische Aussetzer geleistet, was in der folgenschweren Auseinandersetzung zwischen Aurelien Tchouameni und Federico Valverde den unrühmlichen Höhepunkt fand. Letzterer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, beide wurden mit einer üppigen Geldstrafe in Höhe von einer halben Million Euro bedacht.

Arbeloas Zeit, zuvor für die Castilla zuständig, als Cheftrainer stand sofort unter einem schlechten Stern. Nach einer Blamage beim Debüt gegen Zweitligist Albacete im Achtelfinale der Copa del Rey, ließ Real im Meisterschaftsrennen den FC Barcelona ziehen und musste ausgerechnet im Clasico mit ansehen, wie der verhasste Rivale die Meisterschaft eintütete. In der Champions League war im Viertelfinale gegen den FC Bayern München Schluss.

Mourinho saß bereits von 2010 bis 2013 auf der Trainerbank der Madrilenen und wurde je einmal Meister sowie Pokalsieger. Zuletzt hatte Sky Sport noch berichtet, dass der 63-Jährige jedoch zwei Forderungen für sein Comeback stellen soll. Die Rede in den Gesprächen mit den Verantwortlichen sei von "voller Kontrolle", sowie "großes Mitspracherecht bei Transfers" gewesen, ehe er einem erneuten Engagement zustimmen würde. Tavolieri ließ offen, ob es beim nun angeblich erzielten Durchbruch eine derartige Einigung gab.