Die Rückkehr von Jose Mourinho zu Real Madrid steht offenbar unmittelbar bevor. Wie der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, ist der Wechsel des Portugiesen von Benfica Lissabon zu den Königlichen in trockenen Tüchern.
Durchbruch erzielt! Trainerhammer um Jose Mourinho bei Real Madrid offenbar perfekt
Mourinho besitzt eine Ausstiegsklausel bei Benfica Lissabon
Demnach folge die offizielle Verkündung der Madrilenen bereits in der kommenden Woche. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich eine Rückkehr Mourinhos an seine alte Wirkungsstätte angedeutet. "The Special One" besitzt bei Benfica eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro in seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag.
Zunächst hatte The Athletic die Bombe platzen lassen, wonach Mourinho die favorisierte Lösung von Präsident Florentino Perez für den Trainerposten sei. Das Aus von Alvaro Arbeloa, der erst im Januar von Xabi Alonso übernommen hat, gilt übereinstimmenden Medienberichten zufolge schon länger als beschlossene Sache. Neben Mourinho waren unter anderem auch Frankreichs scheidender Nationalcoach Didier Deschamps und Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart gehandelt worden.
- Getty Images
Jose Mourinho: Erfüllt Real Madrid seine Forderungen?
Mourinho soll das zerrüttete Starensemble Reals mit seiner harten Hand wieder einen, das nun zum zweiten Mal in Serie eine Spielzeit ohne größeren Titelgewinn beenden wird. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten sich die Spieler mehrere disziplinarische Aussetzer geleistet, was in der folgenschweren Auseinandersetzung zwischen Aurelien Tchouameni und Federico Valverde den unrühmlichen Höhepunkt fand. Letzterer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, beide wurden mit einer üppigen Geldstrafe in Höhe von einer halben Million Euro bedacht.
Arbeloas Zeit, zuvor für die Castilla zuständig, als Cheftrainer stand sofort unter einem schlechten Stern. Nach einer Blamage beim Debüt gegen Zweitligist Albacete im Achtelfinale der Copa del Rey, ließ Real im Meisterschaftsrennen den FC Barcelona ziehen und musste ausgerechnet im Clasico mit ansehen, wie der verhasste Rivale die Meisterschaft eintütete. In der Champions League war im Viertelfinale gegen den FC Bayern München Schluss.
Mourinho saß bereits von 2010 bis 2013 auf der Trainerbank der Madrilenen und wurde je einmal Meister sowie Pokalsieger. Zuletzt hatte Sky Sport noch berichtet, dass der 63-Jährige jedoch zwei Forderungen für sein Comeback stellen soll. Die Rede in den Gesprächen mit den Verantwortlichen sei von "voller Kontrolle", sowie "großes Mitspracherecht bei Transfers" gewesen, ehe er einem erneuten Engagement zustimmen würde. Tavolieri ließ offen, ob es beim nun angeblich erzielten Durchbruch eine derartige Einigung gab.
Jouse Mourinho: Benfica Lissabon noch ohne Niederlage in der Liga
Mourinho selbst hatte seine Zukunft bei Benfica unlängst offen gelassen. In typischer Manier sagte er: "Das kann ich nicht sagen. Wie kann ich solch eine Sache bestätigen? Das hängt doch nicht nur von mir ab." Er könne "natürlich nichts garantieren" und dementierte ein Anfrage von Real Madrid. Eine Aussage, der nur wenig Glauben geschenkt wurde und sich nun offenbar tatsächlich als Ente herausgestellt hat.
Mit Benfica hat Mourinho indes keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Den Titel hat der FC Porto bereits sicher, der Rückstand beträgt ein Spieltag vor Schluss acht Zähler. Und das, obwohl Lissabon noch kein einziges Ligaspiel verlor. Elf Remis bei 22 Siegen waren letztlich aber zu viel.