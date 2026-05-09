Trainer Pep Guardiola von Manchester City sah sich am Freitag auf der Pressekonferenz mit einer Frage konfrontiert, die ihn sichtlich zwischen Belustigung und offener Verachtung schwanken ließ. Der Spanier reagierte mit scharfer Zunge auf den Versuch eines Journalisten, ihm gewissermaßen ein Bekenntnis zu West Ham United zu entlocken.
"Du bist ja so witzig!" Sarkastischer Pep Guardiola watscht Journalisten ab
Hintergrund der kuriosen Szene ist der packende Zweikampf um die englische Krone. Während der FC Arsenal an der Tabellenspitze thront, lauert City im Windschatten. Da die Gunners am Wochenende bei den Hammers im London Stadium antreten müssen, hofft das hellblaue Lager in Manchester natürlich auf Schützenhilfe aus dem Osten der Hauptstadt.
Ein Journalist nahm dies zum Anlass, Guardiola scherzhaft zu fragen, ob er sich zur Unterstützung der Konkurrenz denn am Sonntag sogar ein Trikot von West Ham überstreifen würde.
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Sarkasmus pur: "Ohne meine PKs könnt ihr nicht leben"
Guardiola kanzelte daraufhin den Fragesteller ab. "Du bist ja so witzig!", ätzte der City-Coach zurück. "Lasst uns unser Spiel gegen Brentford gewinnen, und danach in der Pressekonferenz - wie immer seid ihr ja da, weil ihr ohne meine Pressekonferenzen nicht leben könnt - dann könnt ihr mich fragen", legte Guardiola nach.
Die unterkühlte Reaktion des Katalanen hat einen ernsten sportlichen Kern. Der Druck im Etihad Stadium ist greifbar. Aktuell liegt Manchester City fünf Zähler hinter den Gunners aus London.
Zwar hat Guardiolas Starensemble noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, das im finalen Saison-Endspurt das Pendel noch einmal zugunsten der Citizens ausschlagen lassen könnte, doch Punktverluste darf man sich wahrscheinlich nicht mehr erlauben.
City patzte unter der Woche gegen Everton
Bevor Guardiola einen Blick auf das Resultat von West Ham gegen Arsenal werfen kann, wartet die Pflichtaufgabe gegen Brentford. Eine Partie, die Guardiola als "heikel" einstufte. Jeder Ausrutscher gegen die Bees dürfte die Träume von der Titelverteidigung platzen lassen.
Erst am vergangenen Montag hatte sich City einen schweren Patzer erlaubt. Die Skyblues kamen nur zu einem 3:3 (1:0) beim FC Everton, nach einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand rettete City immerhin noch einen Punkt.
Einen Titel heimste City allerdings bereits ein: Der League Cup wurde schon gewonnen, im FA-Cup-Finale geht es am 16. Mai gegen den FC Chelsea.
Häufig gestellte Fragen
Pep Guardiola kam am 18. Januar 1971 zur Welt – in Santpedor, einem kleinen Ort in Katalonien. Nicht gerade ein Weltfußballzentrum, aber genau dort nahm alles seinen Anfang. Seit 2007 trägt sogar der örtliche Sportplatz seinen Namen. Das sagt einiges.
Ja, und zwar als Stratege auf dem Platz. Pep war kein Dribbler, kein Sprinter – er war das Gehirn im Mittelfeld. Als defensiver Spielmacher lenkte er das Spiel, las Situationen wie ein Schachmeister. Genau das hat ihn später auch als Trainer geprägt.
Sein Herzensklub war der FC Barcelona. Dort wurde er Teil des legendären "Dream Teams" unter Johan Cruyff. Später ging's noch nach Italien (Brescia, Roma), dann Katar und Mexiko – nicht die größten Stationen, aber alle hatten Einfluss auf seine Sicht aufs Spiel.
Die Liste ist lang – richtig lang. Zweimal das Triple (Barcelona & City), drei Champions-League-Titel, sechs Premier-League-Meisterschaften, unzählige nationale Pokale. Was ihn besonders macht: Er gewinnt nicht nur – er prägt das Spiel seiner Teams komplett um.
Dreimal. 2009 und 2011 mit Barca, dann 2023 mit Manchester City. Letzterer war vielleicht der wichtigste – nach zwölf Jahren Warten, viel Kritik und dem Etikett "kann's nur mit Messi". Da hat er einfach geantwortet: mit Pokal.
Wo soll man anfangen? Messi, Xavi, Iniesta. Dann Robben, Lewandowski, Lahm. Und in den letzten Jahren: De Bruyne, Haaland, Gündogan. Es ist eine Mischung aus Weltstars und Spielern, die unter ihm den nächsten Schritt gemacht haben. Genau das ist sein Ding.
Sein Vermögen liegt laut Schätzungen bei rund 80 Millionen Euro. Und sein Gehalt bei City? Zwischen 20 und 23 Millionen pro Jahr – plus Boni. Genauer weiß man’s natürlich nicht, aber eins ist klar: Pep gehört zu den absoluten Topverdienern im Fußballgeschäft.
Drei. Maria, Marius und Valentina. Sie wurden 2001, 2003 und 2008 geboren. Man sieht sie immer wieder bei Events an seiner Seite – ob bei Preisverleihungen oder Sportveranstaltungen. Die Familie hält sich sonst eher aus der Öffentlichkeit raus.
Cristina Serra ist seine Frau – sie kennen sich schon seit seiner Jugendzeit, haben 2014 geheiratet. Es gab zuletzt Spekulationen rund um eine Trennung, aber aktuelle gemeinsame Auftritte lassen das eher unwahrscheinlich erscheinen. Bestätigt ist davon jedenfalls nichts.
Dreimal, laut IFFHS: 2009, 2011 und 2023. In allen drei Jahren hat er mit seinem Klub die Champions League gewonnen – zwei Mal mit Barcelona, einmal mit City. Es sind genau diese Jahre, die auch seinen Ruf als Jahrhunderttrainer untermauern.
"Pep" – das ist keine Erfindung, sondern einfach die katalanische Kurzform von "Josep". So nennt ihn jeder: Medien, Spieler, Fans. Und obwohl’s ganz simpel klingt, ist der Name längst zu einer Art Marke geworden – man weiß sofort, wer gemeint ist.