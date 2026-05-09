"Du bist ja so witzig!" Sarkastischer Pep Guardiola watscht Journalisten ab

Guardiola kanzelte daraufhin den Fragesteller ab. "Du bist ja so witzig!", ätzte der City-Coach zurück. "Lasst uns unser Spiel gegen Brentford gewinnen, und danach in der Pressekonferenz - wie immer seid ihr ja da, weil ihr ohne meine Pressekonferenzen nicht leben könnt - dann könnt ihr mich fragen", legte Guardiola nach.

Die unterkühlte Reaktion des Katalanen hat einen ernsten sportlichen Kern. Der Druck im Etihad Stadium ist greifbar. Aktuell liegt Manchester City fünf Zähler hinter den Gunners aus London.

Zwar hat Guardiolas Starensemble noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, das im finalen Saison-Endspurt das Pendel noch einmal zugunsten der Citizens ausschlagen lassen könnte, doch Punktverluste darf man sich wahrscheinlich nicht mehr erlauben.