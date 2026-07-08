Aurelien Tchouameni hat seinen Vertrag bei Real Madrid angeblich trotz des aufgekommenen Interesses von Manchester United verlängert. Das berichtet unter anderem RMC Sport. Demnach hat sich der Mittelfeldspieler nun bis 2031 an die Blancos gebunden, für die er seit 2022 spielt. Tchouamenis Vertrag bei Real, den er bei seiner Ankunft in der spanischen Hauptstadt unterschrieben hatte, lief demnach ohnehin schon bis 2028.
Doch nicht zu Manchester United? Real Madrid beendet wohl Transfer-Spekulationen um Aurelien Tchouameni
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Aurelien Tchouameni gerät mit Fede Valverde zweimal aneinander
In den vergangenen Wochen war über ein Interesse von Manchester United an Tchouameni spekuliert worden. Die Red Devils wollten den Franzosen angeblich zum zentralen Punkt in ihrem Mittelfeld machen. Tchouameni selbst war nach zwei titellosen Spielzeiten in Madrid eine gewisse Unzufriedenheit nachgesagt worden, die die Wechselgedanken hervorgerufen hätten.
In der vergangenen Saison machte Tchouameni mit zwei Auseinandersetzungen mit Vize-Kapitän Fede Valverde im Real-Training Schlagzeilen. Die Klubführung belegte die beiden Kontrahenten mit einer Rekordgeldstrafe in Höhe von jeweils 500.000 Euro. Valverde musste im Krankenhaus behandelt werden, Tchouameni bestritt aber, den Uruguayer geschlagen zu haben.
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Neustart bei Real Madrid für Aurelien Tchouameni unter Jose Mourinho?
Bei Real übernimmt mit Jose Mourinho ein erfolgreicher Ex-Coach in der kommenden Saison den Trainerposten. Nachdem die Erwartungen in Madrid in der vergangenen Spielzeit unter Xabi Alonso und dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa enttäuscht wurden, soll nun der Portugiese wieder dafür sorgen, dass bei Real gejubelt werden kann. Mourinho hatte bereits zwischen 2010 und 2013 in Madrid gearbeitet und sich in dieser Zeit viele legendäre Duelle mit dem FC Barcelona des damaligen Trainers Pep Guardiola geliefert.
Tchouameni war 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Königlichen gewechselt. Sein aktueller Marktwert liegt bei 70 Millionen Euro.
Die Saison 2025/26 von Aurelien Tchouameni bei Real Madrid:
- Spiele: 49
- Einsatzminuten: 3941
- Tore: 2
- Assists: 2
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Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".