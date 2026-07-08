In den vergangenen Wochen war über ein Interesse von Manchester United an Tchouameni spekuliert worden. Die Red Devils wollten den Franzosen angeblich zum zentralen Punkt in ihrem Mittelfeld machen. Tchouameni selbst war nach zwei titellosen Spielzeiten in Madrid eine gewisse Unzufriedenheit nachgesagt worden, die die Wechselgedanken hervorgerufen hätten.

In der vergangenen Saison machte Tchouameni mit zwei Auseinandersetzungen mit Vize-Kapitän Fede Valverde im Real-Training Schlagzeilen. Die Klubführung belegte die beiden Kontrahenten mit einer Rekordgeldstrafe in Höhe von jeweils 500.000 Euro. Valverde musste im Krankenhaus behandelt werden, Tchouameni bestritt aber, den Uruguayer geschlagen zu haben.